Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'de seçimlerin ne zaman yapılacağının belli olduğunu belirterek, seçimlerin 2028 yılında gerçekleştirileceğini vurguladı. Sürece dair spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini belirten Yılmaz, hükümet sisteminin ön görülebilirlik ve istikrar üzerine kurulu olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon sürecine ilişkin toplantıda seçime ilişkin yöneltilen soruya "Seçim 2028'de yapılacak. 1-2 ay öne alınabilir ama bu erken seçim olarak nitelendirilemez" dedi.

"SEÇİM TARİHİ NET: 2028"

Türkiye'de seçimlerin ne zaman yapılacağının takviminin belli olduğunu ve 2028 yılında gerçekleştirileceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Seçimler konusunda spekülatif birtakım haberlere ve yorumlara lütfen itibar etmeyin, Türkiye'de seçimlerin ne zaman yapılacağı belli, 2028 yılında yapılacak" ifadelerini kullandı.

Konunun bir ay veya iki ay önce yapılıp yapılamayacağına dair tartışmaların erken seçim olarak nitelendirilemeyeceğini, bunun "öne alınmış seçim" olarak tanımlanabileceğini belirten Yılmaz, bu tür seçimlerin geçmişte de olabildiğini, ancak şu an AK Parti olarak bu sürece bakışlarının net olduğunu ifade etti.

"LİDERLİK VE İSTİKRAR VURGUSU"

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirten Cevdet Yılmaz, ekonomik ve jeopolitik açıdan yaşanan bu zor süreçte liderliğin her zamankinden daha önemli hale geldiğini söyledi.

Yılmaz, "Tecrübeli ve dirayetli bir liderliğin ülkemiz için çok çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. Biz bu perspektifle bakıyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı perspektifiyle bakıyoruz" sözleriyle bu durumu aktardı.