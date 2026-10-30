Okullarda güvenlikte yeni dönem başlıyor: Risk durumuna göre turnike, polis ve bahçe görevlisi tedbirleri uygulanacak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul güvenliğinde yeni dönemin ayrıntılarını açıkladı. Okulların konumları ve risk durumlarına göre kategorize edildiğini belirten Tekin, bazı okullarda turnike sistemi kurulacağını, sürekli polis bulunması gereken kurumların da tespit edildiğini söyledi. Güvenlik kameralarından acil durum butonlarına kadar kapsamlı tedbirler hayata geçirilecek.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, her okula aynı güvenlik uygulamasının getirilmeyeceğini vurguladı. Okulun bulunduğu bölge, çevresindeki iş yerleri ve hastaneler gibi fiziki koşulların dikkate alınacağını belirten Tekin, kurumların risk durumlarına göre sınıflandırıldığını ifade etti.
Sabah'tan Burcu Şen'in haberine göre Tekin, turnike sisteminin tüm okullara kurulmasının doğru olmayacağını belirterek, hangi okullarda bu uygulamaya ihtiyaç duyulduğunun belirleneceğini söyledi. Güvenlik kameraları, acil durum butonları ve sürekli polis görevlendirilmesi gibi tedbirlerin de yeni güvenlik paketinde yer aldığını kaydetti.
ORTAK SINAVLAR YAPAY ZEKA İLE TAKİP EDİLECEK
Bakan Tekin, tartışmalara neden olan ortak yazılı sınav uygulamasına da değindi. Özel okullarda üniversiteye geçişte kullanılan ortaöğretim başarı puanlarının yüksek gösterilebildiğini belirten Tekin, ortak sınavlarla bu durumun önüne geçilmesinin hedeflendiğini aktardı.
İki yıldır pilot olarak uygulanan sistemde sınav notlarının yapay zeka destekli Bakanlık Yönetim Sistemi üzerinden takip edileceğini belirten Tekin, sorun tespit edilen okullarda gerekli adımların atılacağını söyledi.
META'YA YÖNELİK DAVA HAZIRLIĞI
Çocukların korunmasına yönelik sosyal medya düzenlemelerine de değinen Tekin, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta hakkında hazırlanan dava dilekçesinin çantasında olduğunu açıkladı. Bakan Tekin, Meta'nın ardından diğer dijital platformların da gündeme gelebileceğini belirtti.
AKADEMİ GİRİŞ SINAVI 8 MAYIS 2027'DE
Öğretmen Akademisi'ne alınacak öğretmen sayısının belirleneceğini ifade eden Tekin, Akademi Giriş Sınavı'nın 8 Mayıs 2027'de gerçekleştirileceğini duyurdu.