Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, her okula aynı güvenlik uygulamasının getirilmeyeceğini vurguladı. Okulun bulunduğu bölge, çevresindeki iş yerleri ve hastaneler gibi fiziki koşulların dikkate alınacağını belirten Tekin, kurumların risk durumlarına göre sınıflandırıldığını ifade etti.

Sabah'tan Burcu Şen'in haberine göre Tekin, turnike sisteminin tüm okullara kurulmasının doğru olmayacağını belirterek, hangi okullarda bu uygulamaya ihtiyaç duyulduğunun belirleneceğini söyledi. Güvenlik kameraları, acil durum butonları ve sürekli polis görevlendirilmesi gibi tedbirlerin de yeni güvenlik paketinde yer aldığını kaydetti.