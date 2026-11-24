Ortak çalışmalar kapsamında ABD'de 1, Almanya'da 4, Arnavutluk'ta 1, Bulgaristan'da 2, Gürcistan'da 26, Hollanda'da 4, Kazakistan'da 1, Romanya'da 1 ve Yunanistan'da 4 kişi yakalandı. Böylece 9 ülkede yakalanan toplam 44 kişinin Türkiye'ye iadesi sağlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele başkanlıkları ile Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve TEM daire başkanlıklarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalara ilgili ülkelerin kolluk birimleri de katıldı.

İade edilen kişilerin 22'sinin kırmızı bültenle uluslararası seviyede, diğer 22'sinin ise ulusal seviyede arandığı belirtildi. Bakanlık açıklamasında kişilerin isimleri baş harfleriyle paylaşıldı.

ÇOK SAYIDA SUÇTAN ARANIYORLARDI

İade edilen şahısların; kasten ve tasarlayarak öldürme, çocuğu kasten öldürme, suç örgütüne üye olma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı, uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığı, yağma, dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlardan arandıkları bildirildi.

Açıklamada ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, resmi belgede sahtecilik, ruhsatsız ateşli silah bulundurma ve ticareti, hırsızlık, kasten yaralama, tehdit, şantaj, terör örgütü propagandası yapma ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarının da arama gerekçeleri arasında yer aldığı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı, operasyon ve iade sürecinde görev alan emniyet birimlerine, ilgili başkanlıklara ve daire başkanlıklarına teşekkür ederken Adalet ve Dışişleri Bakanlığı görevlilerini de tebrik etti.