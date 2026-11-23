İstanbul'da sokak çetelerine şafak baskını: 35 ayrı suça karışan 51 şüpheli kıskıvrak yakalandı!

İstanbul'da Başakşehir ve Küçükçekmece başta olmak üzere kent genelinde cinayete teşebbüs, silahlı yaralama ve tehdit gibi 35 ayrı olaya karıştığı belirlenen silahlı suç örgütüne yönelik 23 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.