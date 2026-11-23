İstanbul'da sokak çetelerine şafak baskını: 35 ayrı suça karışan 51 şüpheli kıskıvrak yakalandı!
İstanbul'da Başakşehir ve Küçükçekmece başta olmak üzere kent genelinde cinayete teşebbüs, silahlı yaralama ve tehdit gibi 35 ayrı olaya karıştığı belirlenen silahlı suç örgütüne yönelik 23 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İstanbul'da silahlı suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. Başakşehir ve Küçükçekmece başta olmak üzere kent genelinde faaliyet gösterdiği belirlenen örgütün, 35 ayrı olaya karıştığı tespit edildi.
35 AYRI OLAYA KARIŞTIKLARI BELİRLENDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silahlı suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.
Yürütülen çalışmalarda örgüt üyelerinin, "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme" ve "tehdit" suçları kapsamında 35 ayrı olaya karıştığı belirlendi.
BELİRLENEN EVLERE EŞ ZAMANLI BASKIN
Ekipler, 23 Kasım'da belirlenen evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.
SİLAH, FİŞEK VE KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 6 tabanca, 1 pompalı av tüfeği, 61 fişek ve 450 gram kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.