İstanbullu sürücülere büyük sürpriz: Bu yolda artık ceza kesilmeyecek
İstanbul'da TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde Ankara ve Edirne yönündeki emniyet şeritleri kaldırılarak yeni şerit oluşturuldu. Düzenleme kapsamında bu şeridi kullanan araçlara EDS üzerinden ceza kesilmeyecek.
İstanbul'un en yoğun güzergahlarından TEM Otoyolu'nun Seyrantepe kesiminde trafik akışını hızlandırmak için şerit düzenlemesi yapıldı. Ankara ve Edirne yönlerindeki emniyet şeritleri normal trafik şeridine dönüştürüldü.
ŞERİT SAYISI 3'TEN 4'E ÇIKARILDI
İstanbul'da trafik yoğunluğu artarken, şehrin en çok kullanılan yollarından TEM Otoyolu'nun bazı kesimlerinde emniyet şeritleri kaldırıldı.
Özellikle Okmeydanı Bağlantı Yolu'ndan TEM'e katılım noktası ile Seyrantepe geçişinde 3 olan şerit sayısı 4'e çıkarıldı. Normal trafiğe açılan yeni şeritte kısmen sollama yasağı bulunuyor.