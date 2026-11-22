AK Parti Uşak İl Başkanlığı tarafından özel bir düğün salonunda düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Toplantıya AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ile Fahrettin Tuğrul, AK Parti İl Başkanı Himmet Yaşar, Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bitik, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, AK Parti'nin iktidara geldiği günden bu yana eğitim ve sağlık başta olmak üzere birçok alanda hizmet gerçekleştirdiğini ifade etti. Güneş, "Bugün partimize yeni gelen kardeşlerimize ben hoş geldiniz diyorum. Bu ülkeye sevdalı olmakla alakalı bir şey. Bu ülkeye hizmet etmekle alakalı bir şey. Pek çok partilerle zamanında ters düştüğümüz dönemler oldu. Ama gördüler ki biz doğru yoldayız. Gördüler ki Türkiye üzerine büyük oyunlar oynanıyor. Bu oyunları bozmak için zamanında karşımızda olanların yanımızda olduğunu, bizimle beraber yol yürüdüğünü görüyoruz. Bu yolu birlikte yürümekten, Cumhur İttifakı'yla yol yürümekten mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

Uşak'ta 4 belediye meclis üyesi ve eski belediye başkanı AK Parti'ye katıldı | Fotoğraf: İHA

Mazlumların yanında olma ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerleyeceklerini vurgulayan AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul ise, "Yolumuz, Gazze'deki mazlumiyetin bitmesi yoludur. Yolumuz, Afrika'daki açlığın bitmesi yoludur. Yolumuz yeniden büyük Türkiye'yi inşa etme yoludur. Onun için biz ayaklarımız titremeden sapasağlam bir yol yürümeye hep beraber devam edeceğiz" diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Himmet Yaşar, "Bugün bu salonda geçmişin farklılıklarını değil, geleceğe dair ortak hedeflerimizi ve milletimize birlikte hizmet etme irademizi konuşuyoruz. Dün farklı siyasi çatılar altında bulunmuş olabilirler. Ama bugün aynı bayrağın altında, aynı milletin hizmetinde, aynı Türkiye idealinin peşinde buluşuyoruz. Bizim için de önemli olan budur. Bizim kapımız millete hizmet etmek isteyen herkese açık. Bizim gönlümüz herkese açık. Bizim soframız herkese açık. Bugün aramıza katılan kardeşlerimiz bizim yeni yol arkadaşlarımız, kardeşlerimiz ve artık bu büyük ailenin ayrılmaz birer parçasıdır. Safları sıklaştıracağız, gönülleri birleştireceğiz, kardeşliğimizi büyüteceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından toplantıda İYİ Parti'den Uşak Belediye Meclis üyesi Ahmet Ceylan, CHP'den Uşak Belediye Meclis üyesi Tolga Pirinçci, bağımsız Uşak Belediye Meclis üyesi Mustafa Gürel ve CHP'den Sivaslı Belediye Meclis üyesi Ercüment Dikmen AK Parti'ye katılırken, eski Ulubey Belediye Başkanı Ali Rıza Ada da AK Partiye katıldı. Toplantı, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.