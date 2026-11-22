Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT AŞ tarafından KIZILELMA için hazırlanan anma pulu ve ilk gün zarfına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, Baykar tarafından millî ve özgün olarak geliştirilen KIZILELMA'nın 29 Kasım 2025 tarihinde Sinop açıklarında gerçekleştirilen testte dünya havacılık muharebesi tarihinde bir ilke imza attığını hatırlattı. Uraloğlu, "KIZILELMA, ASELSAN imzalı MURAD AESA radarının işaretlediği hedefi, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN füzesiyle tam isabetle vurdu. Böylece görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran ilk insansız savaş uçağı oldu." ifadelerini kullandı.