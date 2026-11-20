FEZLEKE ADALET BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLDİ Canlı yayına bağlanarak Ankara'dan son dakika bilgisini paylaşan A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, "Mustafa Sarıgül hakkındaki dosya İstanbul'dan Ankara'ya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti ve Sarıgül hakkında hazırlanan dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Geride bıraktığımız dakikalarda bu gelişmeye dair bilgi elimize ulaştı." ifadelerini kullandı. Dosyadaki iddiaların fezlekeye gerekçe oluşturduğunu belirten A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, "Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'le ilgili iddiaları sen de az önce aktardın. Bu iddialar gerekçe gösterilerek bir fezleke hazırlanmıştı ve Mustafa Sarıgül'ün bu kapsamda, bu iddialar nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor." sözleriyle aktardı.

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DOKUNULMAZLIK SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Fezlekenin Adalet Bakanlığı'na ulaşmasının ardından izlenecek resmi prosedürü adım adım anlatan A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, "Adalet Bakanlığı'na fezleke gönderildikten sonra Adalet Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanlığı'na gönderiliyor. Cumhurbaşkanlığı'ndan da Meclis Başkanlığı'na geliyor. Meclis Başkanlığı'ndan da doğrudan Karma Komisyon'a havale ediliyor dokunulmazlığının kaldırılmasına dair fezleke." ifadelerini kullandı. Komisyon aşamalarında izlenecek takvimi ve savunma hakkını detaylandıran A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, "Karma Komisyon, Adalet ve Anayasa Komisyonu üyelerinden oluşuyor ve Karma Komisyon içerisinde bir Hazırlık Komisyonu oluşturuluyor. İlk olarak bu dosya Hazırlık Komisyonu'nda değerlendiriliyor. Mustafa Sarıgül bu Hazırlık Komisyonu'na gelerek yazılı veya sözlü bir şekilde savunmasını yapabiliyor. Hazırlık Komisyonu da 1 ay içerisinde bu dosyayı karara bağlıyor." sözleriyle aktardı.



Hazırlık Komisyonu'ndan çıkacak karar sonrasındaki işleyişe de değinen A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, "Dokunulmazlığının kaldırılması yönünde Hazırlık Komisyonu'ndan bir karar çıkması halinde o kararla birlikte dosya Karma Komisyon'a gönderiliyor. Karma Komisyon'da da yine dosya milletvekilleri tarafından inceleniyor ve burada da Mustafa Sarıgül sözlü veya yazılı olarak savunma yapabiliyor. Mustafa Sarıgül de dinlendikten sonra Karma Komisyon'daki bu dokunulmazlık dosyasının ele alınma süreci de yine aşağı yukarı 1 aylık bir süreci kapsıyor. Karma Komisyon'da da dosya incelendikten sonra eğer Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığının kaldırılması yönünde bir karar çıkarsa dosya Meclis Genel Kurulu'na geliyor." ifadelerini kullandı.



MECLİS GENEL KURULU'NDA SALT ÇOĞUNLUK YETERLİ OLACAK

Genel Kurul'daki oylama şartlarını ve Meclis kulislerindeki havayı değerlendiren A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, "Meclis Genel Kurulu'nda da salt çoğunluk yeterli. Yani birleşimde yer alan milletvekillerinin yarısının 1 fazlası 'Evet, Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığı kaldırılmalıdır' şeklinde oy kullanırsa ki şu anda tüm siyasi partilerde yer alan milletvekillerinin bu yönde bir eğilim içerisinde olduklarını söyleyebiliriz, salt çoğunlukla Genel Kurul'da Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığı kaldırılabilir." sözleriyle aktardı.



Sürecin özetini yeniden paylaşan A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, "Süreç bu şekilde işliyor. Artık bu aşamada Adalet Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanlığı'ndan Meclis Başkanlığı'na, Meclis Başkanlığı'ndan da dosya Karma Komisyon'a gelecek ve son olarak da Meclis Genel Kurulu'nda dosyayla ilgili milletvekilleri kararını verecek." ifadelerini kullandı.