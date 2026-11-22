Küçükçekmece'deki yangında acı haber: Hastaneye kaldırılan 8 kişiden 1'i hayatını kaybetti

İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında acı bilanço ortaya çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangından etkilenerek hastaneye kaldırılan 8 kişiden 1'i yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, tedavileri süren 7 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.