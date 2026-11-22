Küçükçekmece'deki yangında acı haber: Hastaneye kaldırılan 8 kişiden 1'i hayatını kaybetti
İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında acı bilanço ortaya çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangından etkilenerek hastaneye kaldırılan 8 kişiden 1'i yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, tedavileri süren 7 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında hastaneye kaldırılan 8 kişiden 1'i hayatını kaybetti. Tedavileri devam eden 7 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
YANGIN SABAHA KARŞI BODRUM KATINDA ÇIKTI
Yangın, saat 04.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Akarsu Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
HASTANEYE KALDIRILAN BİR KİŞİ KURTARILAMADI
Yangından etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Bir kişi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tedavileri süren 7 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.