İstanbul Bakırköy'de geçtiğimiz aylarda anketör aracılığıyla bir güzellik merkezine yönlendirilen 52 yaşındaki Luriz İ., iddiaya göre çalışanların güzelleşme vaadi ve ısrarlı tavrıyla kandırılarak 105 bin TL kredi borcuna sokuldu. İkna edilen kadın, cep telefonu ve mobil bankacılık şifresi alınarak hesabından kredi çekildiğini iddia etti. 3 şüpheli hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatıldı.

İstanbul Bakırköy'de geçtiğimiz aylarda yaşanan olay, güzellik merkezi adı altında faaliyet gösteren işletmeler konusunda dikkatli olunması ve iyi araştırılması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. İddiaya göre 52 yaşındaki Luriz İ., Bakırköy Meydanı'nda dolaşırken yanına gelen bir anketörün teklifiyle karşılaştı. 'Fiyat sorarsan para kazanacağım' diyen gence yardımcı olmak isteyen kadın, 'BB İstanbul BY' isimli güzellik merkezine yönlendirildi.

İşletmeye giden Luriz İ., burada çalışan 2 kadının ısrarlı şekilde kampanya teklifine maruz kaldı. Sabah Gazetesi'nden Batuhan Altınbaş'ın haberine göre, cilt bakımı ve gençleşme paketlerini anlatan kadınlara işlemlerden anlamadığını söylese de ikna edemedi ve kendisine "Gıdığını alacağız, kaşlarını kaldırıp seni güzelleştireceğiz" vaadinde bulunuldu. O sırada mağdurun cep telefonunu ve şifresini alan çalışanlar, mobil bankacılığa girerek kredi çekti.

HESABINDAN 105 BİN TL KREDİ ÇEKTİLER

Luriz İ. ifadesinde kendisine bir kâğıt imzalatıldığını ve sonrasında yüzüne buhar ve bitkisel bakım yapılıp iğne vurulduğunu söyledi. İşletmeden ayrıldığında mobil bankacılığını kontrol eden Luriz İ., hesabından 105 bin TL kredi çekildiğini fark edince hayatının şokunu yaşadı. Luriz İ., emniyete gidip işletme sahibi ve çalışanlardan şikâyetçi oldu.

"1 YILLIK HİZMET SÖZLEŞMESİ YAPTIK" SAVUNMASI

İddialara ilişkin ifadesine başvurulan işletme sahibi Emirhan Ü. ise hakkındaki suçlamaları reddederek Luriz İ.'nin işletmeden 1 yıllık hizmet almak üzere sözleşme imzaladığını, söz konusu 105 bin liranın da bu hizmetin bedeli olduğunu ve kadının ödemeyi kendisinin gerçekleştirdiğini öne sürdü. Yapılan suçlamaların ise ücret iadesi için olduğunu belirtti.

Öte yandan, yapılan incelemelerde işletmenin ruhsatsız, çalışanların da sigortasız olduğu ortaya çıktı. Söz konusu olaya ait görüntülerin de bulunmadığı, işletmedeki kameraların kullanım dışı olduğu belirtildi. İşletme sahibi Emirhan Ü. ile çalışanları Edanur K. (23) ve Havvanur K. (26) emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, savcılıkça 3 şüpheli hakkında TCK 158 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatıldı.