Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "10 bin Rohingyalı Türkiye'ye yerleştirilecek" iddiasına yalanlama
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı uluslararası basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan "10 bin Rohingyalının Türkiye'ye yerleştirileceği" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı uluslararası basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan "10 bin Rohingyalının Türkiye'ye yerleştirileceği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Merkez tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların asılsız olduğu belirtilerek kamuoyuna gerçek dışı içeriklere itibar etmeme çağrısında bulunuldu.