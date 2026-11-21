Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "10 bin Rohingyalı Türkiye'ye yerleştirilecek" iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı uluslararası basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan "10 bin Rohingyalının Türkiye'ye yerleştirileceği" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.