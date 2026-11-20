KKTC UÇAĞINA BİNEMEDİ! O ANLAR KAMERADA

Hakkındaki yeni karardan habersiz olduğu belirtilen Sultan Nur Ulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmek üzere havalimanına geldi. Ancak yurt dışına çıkış yasağını burada öğrenen Ulu'nun yolculuğu başlamadan sona erdi.

Ulu'nun havalimanında yaşadıklarına ilişkin görüntülere ilk kez ATV Haber ulaştı. Güllü dosyasının en önemli tanıklarından biri olan Ulu'nun uçağa binemeden geri dönmesi, soruşturmadaki yeni gelişmeleri yeniden gündeme taşıdı.