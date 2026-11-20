ÖNÜNDEKİ OTOBÜSE ARKADAN ÇARPTI

Silahtarağa Caddesi'nde seyir halindeki bir İETT otobüsü, önünde ilerleyen başka bir İETT otobüsüne arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.