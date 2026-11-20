Eyüpsultan'da iki İETT otobüsü çarpıştı: 4 kişi yaralandı
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İstanbul Eyüpsultan'da seyir halindeki iki İETT otobüsünün karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Silahtarağa Caddesi'nde önünde ilerleyen otobüse arkadan çarpan aracın yol açtığı kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde iki İETT otobüsünün karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
ÖNÜNDEKİ OTOBÜSE ARKADAN ÇARPTI
Silahtarağa Caddesi'nde seyir halindeki bir İETT otobüsü, önünde ilerleyen başka bir İETT otobüsüne arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
4 YARALI HASTANELERE KALDIRILDI
Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Eyüpsultan Devlet Hastanesi ve Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.