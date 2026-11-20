33 ilde zehir tacirlerine dev operasyon: 254 şüpheli yakalandı, 159'u tutuklandı
İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu madde satıcıları ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik jandarma timlerince 33 ilde düzenlenen operasyonların bilançosunu açıkladı. 8 bin 105 personelin katılımıyla gerçekleştirilen baskınlarda 504 kilogram uyuşturucu madde ile 104 bin 56 uyuşturucu hap ele geçirilirken, yakalanan 254 şüpheliden 159'u tutuklandı.
Uyuşturucu madde satıcıları ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik jandarma ekiplerince 33 ilde düzenlenen operasyonlarda 254 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 159'u tutuklandı, 95'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
SOSYAL MEDYA VE MESAJLAŞMA UYGULAMALARINDAN SATIŞ
İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde uyuşturucu satıcıları ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik çalışma yürütüldü.
Şüphelilerin yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaparak uyuşturucu üretimine kaynak sağladıkları, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu sattıkları belirlendi.