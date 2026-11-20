OPERASYONLARA 8 BİN 105 PERSONEL KATILDI

Bunun üzerine il jandarma komutanlıklarınca 33 ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlara 1620 narkotik ve asayiş ekibi, 8 bin 105 personel ile Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip timleri katıldı.