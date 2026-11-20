Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, savaş ve çatışma bölgelerinde yaşayan çocukların güvenli bir geleceğe kavuşması gerektiğini vurguladı. Gazze'deki çocukların yaşadığı dramı hatırlatarak dünyaya çağrıda bulundu.

Emine Erdoğan, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Savaş ve çatışma bölgelerinde yaşayan çocukların güvenli bir dünyaya ihtiyaç duyduğunu belirten Erdoğan, Gazze'deki çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

Erdoğan, paylaşımında, "İnsanlık, savaş ve çatışma bölgelerindeki çocuklara daha adil bir dünya borçlu. Arkadaşlarıyla güven içinde oyun oynadıkları, ertesi güne korkmadan uyandıkları geleceğe dair hayal kurdukları... Gazze'de ise çocuklar bu sevinçleri yaşayacak ömrü bulamıyor." ifadelerini kullandı.

İnsanlık, savaş ve çatışma bölgelerindeki çocuklara daha adil bir dünya borçlu. Arkadaşlarıyla güven içinde oyun oynadıkları, ertesi güne korkmadan uyandıkları geleceğe dair hayal kurdukları… Gazze'de ise çocuklar bu sevinçleri yaşayacak ömrü bulamıyor. Oysa bir çocuğun yaşama hakkı söz konusu olduğunda, sesini duyurmak zorunda kalan çocuk değil, o hakkı savunmakla yükümlü olan büyüklerdir. Gazze'den başlayarak nerede bir çocuğun hayatı tehlikedeyse, nerede çocukluğu elinden alınıyorsa, o haksızlığı sona erdirmek için gücümüzü birleştirmeliyiz. 20 Kasım #DünyaÇocukHaklarıGünü'nün, her çocuğun güven ve huzur içinde yaşadığı günlerin başlangıcı olmasını diliyorum. — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 20, 2026

"ÇOCUKLARIN DEĞİL, BÜYÜKLERİN SESİNİ DUYURMASI GEREKİYOR"

Bir çocuğun yaşama hakkı söz konusu olduğunda sorumluluğun çocuklarda değil, yetişkinlerde olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu hakkı savunmakla yükümlü olanların sesini yükseltmesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan, mesajının devamında şu çağrıda bulundu:

"Gazze'den başlayarak nerede bir çocuğun hayatı tehlikedeyse, nerede çocukluğu elinden alınıyorsa o haksızlığı sona erdirmek için gücümüzü birleştirmeliyiz. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nün her çocuğun güven ve huzur içinde yaşadığı günlerin başlangıcı olmasını diliyorum."