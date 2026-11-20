Ayasofya’da yer altından 3 bin tona yakın dolgu çıkarıldı: 420 metrelik tünel hattı temizlendi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde sürdürülen kapsamlı restorasyon çalışmalarının yer altı ayağını yerinde inceledi. Tarihi tünellere inerek yürütülen kazı, temizlik, belgeleme ve güçlendirme çalışmaları hakkında bilgi alan Ersoy, yer altındaki araştırmalarda ulaşılan son bulguları açıkladı.
Vezir Bahçe ve Batı Bahçe bölümlerinde yaklaşık 3 bin ton dolgu malzemesinin çıkarıldığını belirten Ersoy, toplam 420 metre uzunluğundaki tünel hattının temizlendiğini bildirdi. Hipoje olarak adlandırılan yer altı mezar yapısında ise mevcut Ayasofya'dan daha eski bir döneme ait olabileceği değerlendirilen yapı katmanlarına ulaşıldığını aktardı.
Bakan Ersoy, Ayasofya'nın uygun yer altı bölümlerinin ziyaretçilerle buluşturulması amacıyla teşhir projesi hazırlanmasının planlandığını da duyurdu.
AYASOFYA'NIN ALTINDAN 3 BİN TONA YAKIN DOLGU ÇIKARILDI
Ayasofya'da Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışmalarının yürütüldüğünü belirten Ersoy, çalışmaların yapının görünen bölümleriyle sınırlı kalmadığını, yer altındaki tarihi mirasın da bilimsel yöntemlerle araştırıldığını vurguladı.
Yer altı çalışmalarının takvimine ilişkin bilgi veren Ersoy, "31 Aralık 2024'te Ayasofya Camii'nin yer altı bölümlerine ait birinci etap etüt çalışmalarına, 2 Aralık 2025'te ise ikinci etap uygulamalarına başladık. Bu kapsamda Vezir Bahçe ve Batı Bahçe bölümlerinde temizlik çalışmaları gerçekleştirdik ve alandan toplamda 3.000 tona yakın dolgu malzemesi çıkardık" dedi.
Ayasofya'nın yer altındaki tünel ağının tarih boyunca su dağıtımı ve yağmur sularının tahliyesi bakımından önemli işlevler üstlendiğini belirten Ersoy, çalışmaların İstanbul'un tarihi su yönetimi altyapısına ilişkin bilgileri de derinleştirdiğini ifade etti.
AYASOFYA'NIN ALTINDA DAHA ESKİ DÖNEMİN İZLERİNE ULAŞILDI
Vezir Bahçe bölgesindeki hipoje yapısına ait kazıların tamamlandığını açıklayan Ersoy, birbirine bağlantılı mekanlardan oluşan yapının ana bölümünün yaklaşık 8 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde olduğunu bildirdi.
Yapıda doğu ve batı yönünde iki ayrı kanal hattı bulunduğunu belirten Ersoy, doğu yönündeki yaklaşık 25 metrelik Kanal-1'in temizliğinin tamamlandığını, batı yönündeki Kanal-2'de ise çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Hipojede yürütülen temizlik sırasında çamurla kaplı tabanın 1,5 metre daha altına inildiğini aktaran Ersoy, "Bu bölümün mevcut Ayasofya yapısından daha eski bir döneme ait olduğunu değerlendiriyoruz. Böylece eserin yer altında, farklı dönemlere uzanan yapı katmanlarını da gün yüzüne çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.