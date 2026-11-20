Bakan Ersoy, Ayasofya'nın uygun yer altı bölümlerinin ziyaretçilerle buluşturulması amacıyla teşhir projesi hazırlanmasının planlandığını da duyurdu.

Vezir Bahçe ve Batı Bahçe bölümlerinde yaklaşık 3 bin ton dolgu malzemesinin çıkarıldığını belirten Ersoy, toplam 420 metre uzunluğundaki tünel hattının temizlendiğini bildirdi. Hipoje olarak adlandırılan yer altı mezar yapısında ise mevcut Ayasofya'dan daha eski bir döneme ait olabileceği değerlendirilen yapı katmanlarına ulaşıldığını aktardı.

(Foto: ahaber.com.tr)

AYASOFYA'NIN ALTINDAN 3 BİN TONA YAKIN DOLGU ÇIKARILDI

Ayasofya'da Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışmalarının yürütüldüğünü belirten Ersoy, çalışmaların yapının görünen bölümleriyle sınırlı kalmadığını, yer altındaki tarihi mirasın da bilimsel yöntemlerle araştırıldığını vurguladı.

Yer altı çalışmalarının takvimine ilişkin bilgi veren Ersoy, "31 Aralık 2024'te Ayasofya Camii'nin yer altı bölümlerine ait birinci etap etüt çalışmalarına, 2 Aralık 2025'te ise ikinci etap uygulamalarına başladık. Bu kapsamda Vezir Bahçe ve Batı Bahçe bölümlerinde temizlik çalışmaları gerçekleştirdik ve alandan toplamda 3.000 tona yakın dolgu malzemesi çıkardık" dedi.

Ayasofya'nın yer altındaki tünel ağının tarih boyunca su dağıtımı ve yağmur sularının tahliyesi bakımından önemli işlevler üstlendiğini belirten Ersoy, çalışmaların İstanbul'un tarihi su yönetimi altyapısına ilişkin bilgileri de derinleştirdiğini ifade etti.