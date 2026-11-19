Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki kişi arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan 64 yaşındaki Hami Benli, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Olay öncesinde yaşanan araç takibi ve darp iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde gece saatlerinde yaşanan kavga ölümle sonuçlandı. İki kişi arasındaki kavgayı ayırmak için müdahale eden 64 yaşındaki Hami Benli, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

TARTIŞMA ARAÇ TAKİBİNE DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 02.00 sıralarında Erbaa ilçesine bağlı Koçak Mahallesi'nde meydana geldi. Taha Furkan B. ile nişanlısı Elif A., ilçe merkezinde Y.A. ile tartıştı. Tartışmanın ardından Taha Furkan B., kullandığı otomobille Y.A.'nın aracını takip etmeye başladı.

Bu sırada araçta nişanlısı Elif A. ile de tartışan Taha Furkan B.'nin genç kadını darbettiği belirtildi.

KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN FENALAŞTI

Araçlar Koçak Mahallesi'ne geldiğinde Taha Furkan B., Y.A.'nın kullandığı araca arkadan çarptı. Araçtan inen Elif A., çevredekilerden yardım istedi.

Y.A.'yı da darbettiği belirtilen Taha Furkan B.'ye çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan Hami Benli, kalp krizi geçirdi. 64 yaşındaki Benli, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Y.A.'nın şikayeti üzerine Taha Furkan B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.