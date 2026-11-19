Çorum'un Kargı ilçesinde 77 yaşındaki Hüseyin Yabacı'nın böcek ilacı zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Eşi Sevim Yabacı hakkında, "eşe karşı tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, kadının olay günü 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar ile Adli Tıp raporundaki bulgular dikkat çekti.

Sevim Yabacı'nın 8 Temmuz 2026'da 112'yi arayarak eşinin eve alkollü geldiğini ve kendi ağzına sinek ilacı sıktığını söylediği belirtildi. Hastaneye kaldırılan Hüseyin Yabacı, 9 Temmuz'da hayatını kaybetti.

112'Yİ ARAYIP BU İFADELERİ KULLANMIŞ

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre Sevim Yabacı, olay günü yaptığı ihbarda, "Eşim eve alkollü geldi, ağzına sinek ilacı sıkmış" ifadelerini kullandı.

Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Yabacı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Hüseyin Yabacı'nın oğlu Muhittin Yabacı'nın şikayeti üzerine Kargı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

ADLİ TIP RAPORUNDA ALKOL BULGUSUNA RASTLANMADI

Gözaltına alınan Sevim Yabacı, ifadesinde suçlamaları reddetti. Eşiyle herhangi bir sorunlarının bulunmadığını öne süren kadın, Hüseyin Yabacı'nın olay günü eve düşmüş ve sarhoş halde geldiğini söyledi.

Eşini yıkayıp yatırdığını, daha sonra tavuklara bakmak için bahçeye çıktığını anlatan Sevim Yabacı, eve döndüğünde eşini çekyatta nefes almakta zorlanırken gördüğünü ve bunun üzerine ambulansı aradığını ifade etti.

Ancak Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesince hazırlanan raporda, Hüseyin Yabacı'nın kanında alkole rastlanmadığı tespit edildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Daire Kurulunun incelemesinde ise ölümün böcek ilacı zehirlenmesi sonucu meydana geldiği yönünde değerlendirme yapıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca, "eşe karşı tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla hazırlanan iddianamede Sevim Yabacı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Mahkeme, tensip zaptının hazırlanmasının ardından sanığın tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Sevim Yabacı, mahkemece belirlenen gün ve saatte ilk kez hakim karşısına çıkacak.