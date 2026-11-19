Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, tır şoförlerinin Schengen vizesi nedeniyle yaşadığı sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Avrupa Birliği (AB) ile kalıcı çözüm için çalıştıklarını belirten Fidan, D tipi vize ve süre ihlali yapmayan şoförlerin sisteme dahil edilmesi olmak üzere iki alternatif üzerinde durulduğunu söyledi. Fidan, sorunun yalnızca Türkiye'yi değil, AB'nin tedarik zincirini de etkilediğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, tır şoförlerinin Schengen vizesi nedeniyle yaşadığı sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Avrupa Birliği (AB) ile kalıcı çözüm için çalıştıklarını belirten Fidan, D tipi vize ve süre ihlali yapmayan şoförlerin sisteme dahil edilmesi olmak üzere iki alternatif üzerinde durulduğunu söyledi. Fidan, sorunun yalnızca Türkiye'yi değil, AB'nin tedarik zincirini de etkilediğini vurguladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Komisyonda, Dışişleri Bakanlığının 2027 yılı bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay raporu ile Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu ve Türkiye Ulusal Ajansının bütçe ve denetim raporları ele alındı.

Bakan Fidan'ın sunumunun ardından komisyon üyesi milletvekilleri söz aldı.

Yeni Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı, yurt dışına ihracat amacıyla gönderilen araçların ve tır şoförlerinin yaşadığı vize sorununa ilişkin Fidan'a soru yöneltti.

"TIR ŞOFÖRLERİNİN SCHENGEN'DEKİ KALIŞ SÜRESİ 90 GÜNLE SINIRLI"

Bulgaristan'ın Schengen Bölgesi'ne katılmasıyla AB'nin standart vize uygulamalarına dahil olduğunu belirten Fidan, ülkelerin sınır geçişlerindeki takdir yetkisinin azaldığını ve kontrollerin elektronik sistemler üzerinden gerçekleştirilmeye başlandığını söyledi.

Yeni uygulamanın tır şoförlerinin sınır geçişlerini etkilediğini ifade eden Fidan, şu açıklamada bulundu:

"Burada önceden bizim şoförlerimiz sınır kapılarında geçerli vizesi olduğu zaman kaç gün kaldığı sayılmazken, geçerli vizesi olmasından bağımsız, aldığı vizenin kuralına uyuyor mu, uymuyor mu, bu, insan kontrolü olmaktan çıktı. Makineye veriliyor, aldığı vize ne şartına bağlı, 90-180'e. 180 günlük vize almış birisi 90 gün maksimum kalabilir. 91'inci gün kaldığı zaman ihlal etmiş oluyor"

"BULGARİSTAN BAŞBAKANI BU KONUDA YARDIMCI OLDU"

Schengen Bölgesi'nde kalış süresini aşan şoförlerin sistem tarafından otomatik olarak reddedildiğini belirten Fidan, yeni uygulamanın sınır kapılarında ciddi aksamalara neden olduğunu söyledi.

Sorunun çözümü için Bulgaristan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştüğünü aktaran Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Süre aşımı meselesinde dikkatli olmaya ilişkin bir şey getirmemiz lazım. Bu aniden geldiği için inanılmaz bir tıkanma oldu. Çünkü Bulgar hükümeti, 'Elimizden bir şey gelmiyor' dedi. Onun üzerine ben, Bulgar Başbakanı'nı aradım, Dışişleri Bakanı'nı aradım. Bulgaristan Başbakanı bu konuda yardımcı oldu, '10 günlük bir uzatmaya gidelim, bir haftalık uzatmaya gidelim' dedi"

Bulgaristan ile yürütülen temasların ardından geçici süre uzatımları sağlandığını belirten Fidan, daha fazla süreye ihtiyaç duyulması üzerine yeni bir görüşme gerçekleştirildiğini söyledi.

Fidan, "Ay sonuna kadar tekrar bizi kırmadı. Onlar da sıkışmış durumdalar şu anda 'Bu süreyi nasıl yöneteceğiz' diye" ifadelerini kullandı.

VİZE SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN İKİ ALTERNATİF

Bakan Fidan, tır şoförlerinin yaşadığı sorunun kalıcı olarak çözülmesi amacıyla AB ile çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bu kapsamda iki alternatif üzerinde durulduğunu açıklayan Fidan, ilk seçeneğin şoförlere D tipi vize verilmesi, ikinci seçeneğin ise süre ihlali yapmamış şoförlerin sisteme dahil edilmesi olduğunu ifade etti.

"BU SADECE BİZİM İÇİN SORUN DEĞİL, AB İÇİN DE SORUN"

Vize sorununun Türkiye'nin ihracatını ve AB'nin tedarik zincirini doğrudan etkilediğini vurgulayan Fidan, kalıcı çözüm için ortak çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Fidan, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Şu anda AB ile beraber çalışıyoruz çünkü bu AB için, komisyon için de yeni bir sorun. Daha kalıcı bir çözüm bulmak için. Çünkü bu sadece bizim için sorun değil, AB için de sorun. Biz orada pazar kaybedebiliyoruz ama onlar da tedarik zinciri kaybediyor. Şu anda bizim AB'yle yürüttüğümüz en önemli konu, bağlantısallık meselesi. AB'ye giden bağlantısallık yollarını açmaya çalışıyor. Onun için bu konu da bir bağlantısallık sorunu aslında. Onlar da en az bizim kadar endişeliler. Beraber çözmeye çalışıyoruz"

Komisyondaki görüşmeler, diğer milletvekillerinin bütçeye ilişkin konuşmalarıyla devam etti.