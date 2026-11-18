Terörsüz Türkiye sürecinde dikkat çeken karar! Yeni Parti üye vermeyecek
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’un "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında Meclis çatısı altında kurulması planlanan İzleme Komisyonu için başlattığı siyasi parti turlarında yeni bir gelişme yaşandı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’i Meclis’teki parti grubunda ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen kritik görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen Özel, Yeni Parti olarak komisyona üye vermeyeceklerini duyurarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulacak İzleme Komisyonu'na ilişkin ziyaretlerine devam eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bugün Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.
Ziyaretin ardından konuşan Özel, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
KOMİSYONA ÜYE VERMEYECEK
Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası Özel, gazetecilere dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Bundan sonra kimse bizi düşünerek hesap yapmasın" diyen Özel, "Hesabını kitabını bizim varlığımıza ve yokluğumuza göre yapsın" dedi.
DİKKAT ÇEKEN İFADELER: BİZ BU İŞİN İÇİNDE YOKUZ
"Biz bu işin içinde yokuz" diyerek İzleme Komisyonu'na üye vermeyeceklerini açıklayan Özel, şöyle devam etti: "Bizim bu işlerin içinde olmamızı isteyenler, önce bu ülkeye tarih önünde verdikleri sözlerini tutacaklar. Rapor orada, komisyon orada. Bundan sonra tek başına demokrasicilik oynayanlar, buyursunlar oynasınlar. Orada da makbul bir muhalefet partisi buldunuz. Majestelerinin muhalefeti. Tepe tepe kullanın."