TBMM Başkanı Kurtulmuş, YENİ Parti Genel Başkanı Özel'i ziyaret etti (Foto: AA)

Ziyaretin ardından konuşan Özel, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



KOMİSYONA ÜYE VERMEYECEK

Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası Özel, gazetecilere dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Bundan sonra kimse bizi düşünerek hesap yapmasın" diyen Özel, "Hesabını kitabını bizim varlığımıza ve yokluğumuza göre yapsın" dedi.



DİKKAT ÇEKEN İFADELER: BİZ BU İŞİN İÇİNDE YOKUZ

"Biz bu işin içinde yokuz" diyerek İzleme Komisyonu'na üye vermeyeceklerini açıklayan Özel, şöyle devam etti: "Bizim bu işlerin içinde olmamızı isteyenler, önce bu ülkeye tarih önünde verdikleri sözlerini tutacaklar. Rapor orada, komisyon orada. Bundan sonra tek başına demokrasicilik oynayanlar, buyursunlar oynasınlar. Orada da makbul bir muhalefet partisi buldunuz. Majestelerinin muhalefeti. Tepe tepe kullanın."