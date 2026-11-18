Mersin'de üniversite öğrencisi Ali Can Gül'ün (22) mide balonu taktırmak için gittiği hastanede operasyon sırasında hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, ameliyatı yapan doktor D.E. hakkında ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Olay, geçen yıl haziran ayında özel bir hastanede meydana geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) kente gelen Girne Üniversitesi Yazılım Mühendisliği öğrencisi Ali Can Gül, mide balonu operasyonu sırasında hayatını kaybetti. İddiaya göre, mide yerine nefes borusuna balon takılması sonucu Ali Can Gül fenalaştı ve müdahalelere rağmen kurtarılamadı. KKTC'de evladını toprağa veren Hasan Gül, oğlunun ihmal sonucu hayatını kaybettiğini öne sürerek sorumlulardan şikâyetçi oldu.

Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından doktor D.E. ve beraberindeki sağlık personeli hakkında soruşturma izni verildi. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3'üncü Dava Dairesi, D.E.'nin yaptığı itirazı reddetti. Bunun üzerine gözaltına alınan doktor D.E., nöbetçi mahkemede tutuklandı. Anestezi Uzmanı S.G.'ye ev hapsi, anestezi teknisyeni Y.Y.Ö.'ye ise adli kontrol kararı verildi. Doktor D.E. de 5 ay süren tutukluluk sürecinin ardından adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

İDDİANAME DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE SUNULDU

Ali Can Gül'ün ölümüne ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından iddianame tamamlandı. Doktor D.E.'nin, 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasının talep edildiği iddianame, Mersin 20'nci Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamede, otopsi tutanakları, hastanedeki endoskopi cihazının arızalı olduğuna ilişkin bildirim rapor formu, İl Sağlık Müdürlüğü hastane denetim tutanakları, Adli Tıp Kurumu raporları, tanıkların ve hakkında takipsizlik kararı verilen hastanenin anestezi uzmanı ile anestezi teknisyeninin ifadeleri yer aldı.

NEFES ALMAYINCA AĞZINDAKİ BALON PATLATILMIŞ

İddianamede, işlem sırasında anestezi uzmanı S.G.'nin odada bulunmadığı, Gül'ün nefes almaması ve kalp atışlarının azalması üzerine odaya çağrıldığı, geldiğinde de nefes borusunu açmak için Gül'e müdahale ederek ağzında bulunan balonu patlattığının sabit olduğu belirtildi. İddianamede ayrıca, kamera görüntüleri ve tanık ifadelerine göre doktor D.E.'nin, yanına aldığı aletle Gül'ün cenazesinin götürüldüğü morga girip bir süre sonra çıktığı kaydedildi.

ARIZALI CİHAZLA MİDESİNE BALON YERLEŞTİRİLMİŞ

Olay tarihinde arızalı olan endoskopi cihazının aletiyle Gül'ün midesine balon yerleştirildiği anlatılan iddianamede şu tespitlere yer verildi:

"Endoskopi aletinin bağlantısının bir süre sonra kesilmesi üzerine doktor D.E., balonun mideye tam yerleştirildiğini düşünerek balonu yemek borusunda şişirdiği, şişirme sırasında ölenin kalp atışlarının azalması ve nefes almaması üzerine balonu geri çektiği ancak patlatmadığı, anestezi uzmanının gelmesini istediği, bir süre sonra anestezi uzmanının gelerek ölenin ağzında şişkin vaziyette olan ve ölenin nefes almasını engelleyen balonu patlattığı, bu şekilde şüphelinin arıza verdiğini bildiği endoskopi aletiyle ölenin midesine balonu yerleştirmeye çalıştığı, endoskopi aletinin işlem sırasında arıza vermesi üzerine balonun mideye tam yerleştiğini değerlendirerek balonu yemek borusunda şişirdiği, devamında balonu şişkin halde çıkartıp ölenin ağzında bekleterek ölenin nefes almasını engelleyerek ölüme sebebiyet verdiği, işlemin arıza veren aletle yapılmış olması, balonun yemek borusunda şişirilmesi ve devamında ağızda bekletilmesi hususu dikkate alındığında eylemin bilinçli taksirle işlendiği, bu şekilde şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmaktadır."