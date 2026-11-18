Finansal İstikrar Komitesi toplandı! İşte ele alınan konular...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi'nde, dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ile finansal piyasalardaki son durum ele alındı. Toplantıda ayrıca bireysel krediler ve kredi kartlarına yönelik politika adımları değerlendirilirken, sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler sonrasında atılması planlanan adımlar da masaya yatırıldı.
Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında 18 Kasım 2026 tarihinde toplandı.
Toplantıda dünya ve Türkiye ekonomisinin mevcut görünümü, finansal piyasalardaki güncel gelişmeler ile kredi kartları ve bireysel kredilere yönelik politika adımları değerlendirildi.
FİNANSAL PİYASALARDAKİ GELİŞMELER ELE ALINDI
Finansal İstikrar Komitesi toplantısında, dünya ve Türkiye makroekonomik görünümü kapsamlı şekilde ele alındı. Finansal piyasalarda yaşanan güncel gelişmeler değerlendirilirken, sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından önümüzdeki süreçte atılması planlanan adımlar da görüşüldü.
KREDİ KARTLARI VE BİREYSEL KREDİLER MASADA
Toplantının gündem maddeleri arasında bireysel krediler ve kredi kartlarına yönelik politika adımları da yer aldı. Söz konusu alanlarda uygulanabilecek politikalar komite tarafından değerlendirildi.
FİNANSAL İSTİKRAR VURGUSU
Toplantının ardından yapılan basın duyurusunda, Komite'nin sürdürülebilir büyümenin önemli unsurlarından biri olan finansal istikrarın korunması amacıyla bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.