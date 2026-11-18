Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama (Foto: AA)

Toplantıda dünya ve Türkiye ekonomisinin mevcut görünümü, finansal piyasalardaki güncel gelişmeler ile kredi kartları ve bireysel kredilere yönelik politika adımları değerlendirildi.

FİNANSAL PİYASALARDAKİ GELİŞMELER ELE ALINDI

Finansal İstikrar Komitesi toplantısında, dünya ve Türkiye makroekonomik görünümü kapsamlı şekilde ele alındı. Finansal piyasalarda yaşanan güncel gelişmeler değerlendirilirken, sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından önümüzdeki süreçte atılması planlanan adımlar da görüşüldü.

KREDİ KARTLARI VE BİREYSEL KREDİLER MASADA

Toplantının gündem maddeleri arasında bireysel krediler ve kredi kartlarına yönelik politika adımları da yer aldı. Söz konusu alanlarda uygulanabilecek politikalar komite tarafından değerlendirildi.

FİNANSAL İSTİKRAR VURGUSU

Toplantının ardından yapılan basın duyurusunda, Komite'nin sürdürülebilir büyümenin önemli unsurlarından biri olan finansal istikrarın korunması amacıyla bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.