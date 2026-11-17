Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'ın Gevaş ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Van Gölü olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 13,61 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD TARAFINDAN AÇIKLANAN SON DEPREMLER ŞÖYLE:

2026-11-17 19:01:15 38.46883 42.97733 14.7 ML 2.5 Van Gölü - [10.24 km] Gevaş (Van)

2026-11-17 18:57:45 38.48533 42.93383 13.61 MW 4.3 Van Gölü - [07.74 km] Gevaş (Van)

2026-11-17 18:54:05 37.70183 36.09283 6.99 ML 1.4 Sumbas (Osmaniye)

2026-11-17 18:38:38 39.23617 28.11967 14.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)

2026-11-17 18:33:40 38.59483 31.44167 12.64 ML 1.5 Sultandağı (Afyonkarahisar)

2026-11-17 18:27:58 37.555 35.6245 7.0 ML 1.3 Kozan (Adana)

2026-11-17 18:23:28 39.405 39.13167 8.61 ML 1.5 Ovacık (Tunceli)

2026-11-17 18:07:46 39.50033 28.14917 9.92 ML 1.5 Bigadiç (Balıkesir)

2026-11-17 17:37:07 39.26367 28.08667 9.55 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)

2026-11-17 17:32:54 39.24317 28.11983 14.58 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

2026-11-17 17:30:22 39.23617 28.1085 12.93 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)

2026-11-17 16:59:41 38.3685 39.02733 7.0 ML 1.3 Sivrice (Elazığ)

2026-11-17 16:46:29 38.46933 42.88533 7.02 ML 1.9 Van Gölü - [03.18 km] Gevaş (Van)

2026-11-17 16:37:54 40.02117 41.44817 7.0 ML 2.1 Pasinler (Erzurum)

2026-11-17 16:37:27 40.17633 41.46283 7.0 ML 2.1 Yakutiye (Erzurum)