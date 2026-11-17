Türk F-16'larından tarihi intikal! Mogadişu-Bandırma hattında 55 saatte 11 bin 38 kilometre katettiler
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Somali Türk Görev Kuvveti Hava Unsur Komutanlığı bünyesinde görev yapan 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı 161'inci Jet Filo Komutanlığının F-16 pilotları, bakım zamanı gelen uçakların rotasyon faaliyetini başarıyla tamamladı. Mogadişu ile Bandırma arasında ara iniş yapılmadan gerçekleştirilen tarihi intikal kapsamında, yalnızca 55 saat içinde iki sortide toplam 5 bin 960 deniz mili (11 bin 38 kilometre) mesafe kat edildi.
Somali Türk Görev Kuvveti Hava Unsur Komutanlığı bünyesinde görev yapan 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı 161'inci Jet Filo Komutanlığının F-16 pilotları, bakım zamanı gelen uçakların rotasyon faaliyetini başarıyla tamamladı.
Mogadişu ile Bandırma arasında ara iniş yapılmadan gerçekleştirilen tarihi intikalde, yalnızca 55 saat içinde iki sortide toplam 5 bin 960 deniz mili (11 bin 38 kilometre) mesafe katedildi.
STRATEJİK GÜÇ KAYDIRMA KABİLİYETİ VE DOĞU AFRİKA'YA KARARLI DESTEK
Muharip jet intikalleri açısından benzeri az görülen bu görev, Türk pilotlarının operasyonel kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu. Görev, Türkiye'nin stratejik güç kaydırma kapasitesini ve Doğu Afrika'nın istikrarına yönelik kararlı desteğini de gözler önüne serdi.