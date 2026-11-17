Somali Türk Görev Kuvveti Hava Unsur Komutanlığı bünyesinde görev yapan 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı 161'inci Jet Filo Komutanlığının F-16 pilotları, bakım zamanı gelen uçakların rotasyon faaliyetini başarıyla tamamladı. Mogadişu ile Bandırma arasında ara iniş yapılmadan gerçekleştirilen tarihi intikal kapsamında, yalnızca 55 saat içinde iki sortide toplam 5 bin 960 deniz mili (11 bin 38 kilometre) mesafe kat edildi.

Somali Türk Görev Kuvveti Hava Unsur Komutanlığı bünyesinde görev yapan 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı 161'inci Jet Filo Komutanlığının F-16 pilotları, bakım zamanı gelen uçakların rotasyon faaliyetini başarıyla tamamladı.

Mogadişu ile Bandırma arasında ara iniş yapılmadan gerçekleştirilen tarihi intikalde, yalnızca 55 saat içinde iki sortide toplam 5 bin 960 deniz mili (11 bin 38 kilometre) mesafe katedildi.