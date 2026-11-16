İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, "sahte belge kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma sürüyor.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu kapsamda polis ekiplerince İstanbul, Bilecik ve Kırklareli'nde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. 1 zanlının ise cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden 5'i sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hakimlik, 5 zanlı hakkında ise adli kontrol kararı verilmesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, "sahte belge kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçunun önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütmüştü. Çalışmalarda ekipler, yurt dışında hayatını kaybeden veya hakkında gaiplik kararı bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'de bulunan mirasçılarının ve miraslarının takip edildiğini, sahte belgeler ve "joker" olarak adlandırılan benzer fiziki özelliklere sahip kişiler kullanılarak haksız kazanç sağlandığını belirlemişti. Miras dosyalarını ve mirasçısı olmayan kişileri hedef alan şüphelilerin, banka şubelerindeki hesaplardan sahte pasaport ve "joker" aracılığıyla çekim işlemleri yaptığını tespit eden ekipler, çekilen paraların şüphelilere ve birinci derece yakınlarına aktarılarak suçtan elde edilen paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığını ortaya çıkarmıştı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul, Bilecik ve Kırklareli'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına almıştı.