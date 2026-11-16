Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) düzenlenen gösterilerde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayraklarının yakılmasına KKTC Dışişleri Bakanlığından tepki geldi. Bakanlık, Rum yönetiminin öğrencilerin gösterilere katılımını teşvik ettiğini belirterek, iki toplum arasındaki nefret ve düşmanlığın GKRY makamlarınca körüklendiğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) düzenlenen gösterilerde Türkiye ve KKTC bayraklarının yakılmasına tepki gösterdi. Bakanlık, Rum yönetiminin söz konusu eylemleri teşvik ettiğini belirterek, Ada'daki iki toplum arasında nefret ve düşmanlığın körüklendiğini ifade etti.

TÜRKİYE VE KKTC BAYRAKLARININ YAKILMASINA TEPKİ

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, KKTC'nin kuruluş yıl dönümü gerekçe gösterilerek GKRY'de düzenlenen protestolarda Türkiye ve KKTC bayraklarının hedef alınması kınandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"KKTC'nin kuruluş yıl dönümü gerekçe gösterilerek düzenlenen protesto adı altındaki provokatif eylemlerde bayraklarımızın hedef alınarak yakılması GKRY'deki zihniyetin değişmediğini bir kez daha göstermiştir."

"NEFRET VE DÜŞMANLIK RUM MAKAMLARINCA KÖRÜKLENİYOR"

Bakanlık, GKRY Eğitim Bakanlığının gösterilere katılan öğrencilerden yoklama alınmayacağına ilişkin resmi bir genelge yayımlamasına da tepki gösterdi.

Söz konusu genelgenin öğrencilerin eylemlere katılımını doğrudan teşvik ettiğini belirten Bakanlık, bu durumun iki toplum arasındaki nefret ve düşmanlığın GKRY makamlarınca körüklendiğinin somut kanıtı olduğunu vurguladı.

"İYİ KOMŞULUK İLİŞKİLERİNE KATKI SAĞLAMAZ"

Açıklamada, Kıbrıs'taki iki toplum arasındaki nefret ve düşmanlığın Rum liderliği tarafından körüklendiğine dikkat çekildi.

GKRY'nin provokatif olarak nitelendirilen eylemlerinin, Ada'daki iki devlet arasında iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine ve iş birliği zemini oluşturulmasına katkı sağlamayacağı kaydedildi.