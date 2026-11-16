Ankara'da siber suçlara darbe! 409 internet sitesine erişim engeli

Ankara İl Jandarma Komutanlığının 9-15 Kasım tarihleri arasında yürüttüğü siber devriye faaliyetlerinde, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşımlar nedeniyle 409 internet sitesine erişim engeli getirildi. Ayrıca Sincan, Etimesgut ve Polatlı'daki nitelikli dolandırıcılık olaylarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.