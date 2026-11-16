Ankara'da siber suçlara darbe! 409 internet sitesine erişim engeli
Ankara İl Jandarma Komutanlığının 9-15 Kasım tarihleri arasında yürüttüğü siber devriye faaliyetlerinde, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşımlar nedeniyle 409 internet sitesine erişim engeli getirildi. Ayrıca Sincan, Etimesgut ve Polatlı'daki nitelikli dolandırıcılık olaylarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 9-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen siber devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetlerinde 791 sosyal medya ve URL adresi incelendi.
Yapılan incelemelerde, 341 internet sitesinin yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı, 5 internet sitesinde oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı ve 63 internet sitesinde müstehcen içerikli paylaşımlarda bulunulduğu belirlendi.
409 İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELİ
Tespit edilen 409 internet sitesi, Siber Güvenlik Başkanlığına bildirildi. Bildirimin ardından söz konusu internet sitelerine erişim engeli getirildi.
4 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM
Öte yandan, bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar da sürdürüldü.
Bu kapsamda Sincan, Etimesgut ve Polatlı ilçelerindeki nitelikli dolandırıcılık olaylarına karıştığı tespit edilen 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.