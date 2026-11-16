Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu CHP'den istifa etti

Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Parti içindeki hizip, tartışma ve ayrışmaların yerel yönetim çalışmalarını olumsuz etkilediğini belirten Karaahmetoğlu, "Mevcut parti yapısı içerisinde bu sorumluluğu gereği gibi yerine getirebileceğime dair inancımı tamamen kaybetmiş bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan Karaahmetoğlu, parti içindeki tartışmaların ve ayrışmaların Beyoğlu'na hizmet edilmesini olumsuz etkilediğini belirterek istifa kararının gerekçelerini paylaştı.

CHP'DEKİ İÇ ÇEKİŞMELERE DİKKAT ÇEKTİ

Beyoğlu Belediye Meclis Üyeliğine seçildiği günden bu yana vatandaşların güvenine layık olmaya çalıştığını belirten Karaahmetoğlu, Belediye Başkan Vekilliği görevini üstlenirken önceliğinin Beyoğlu'na hizmet etmek olduğunu vurguladı.

Bir hukukçu olarak kamu görevinin sorumluluklarının farkında olduğunu ifade eden Karaahmetoğlu, kamu yararını gözetmenin ve vatandaşların haklarını korumanın önemine işaret etti.

"ENERJİMİZİ İÇ KAVGALARA TÜKETEN BÖLÜNMÜŞLÜĞÜ KABUL EDEMİYORUM"

CHP içinde yaşanan tartışmalara tepki gösteren Karaahmetoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gelinen noktada, Cumhuriyet Halk Partisi içinde ayyuka çıkan hizip, tartışmaların ve ayrışmaların yerel yönetim çalışmalarını da olumsuz etkilediğini görüyor ve yaşıyorum. Enerjimizi çalışmaya ve üretmeye değil, iç kavgalara tükettiren bu bölünmüşlüğün, Beyoğlu'na hizmet kaybı olarak yansımasını kabul edemiyorum."

"PARTİ İÇİ TARTIŞMALARIN BEDELİNİ BEYOĞLULULAR ÖDEMEMELİ"

Beyoğlu'nun çözüm bekleyen sorunları bulunduğunu belirten Karaahmetoğlu, vatandaşların yerel yönetimden somut hizmet beklediğini ifade etti.

Karaahmetoğlu, "Parti içi tartışmaların bedelini Beyoğlulu komşularımızın ödemesine asla razı olamam" sözleriyle parti içindeki anlaşmazlıklara yönelik eleştirisini sürdürdü.

"CHP ÜYELİĞİMDEN İSTİFA EDİYORUM"

Mevcut parti yapısı içerisinde sorumluluklarını yerine getirebileceğine dair inancını kaybettiğini belirten Karaahmetoğlu, istifa kararını şu sözlerle duyurdu:

"Bugün geldiğim noktada, mevcut parti yapısı içerisinde bu sorumluluğu gereği gibi yerine getirebileceğime dair inancımı tamamen kaybetmiş bulunuyorum. Bu nedenle, yaptığım değerlendirme sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum."

"REHBERİM HUKUK, KAMU YARARI VE BEYOĞLU'NUN İHTİYAÇLARI OLACAK"

Karaahmetoğlu, açıklamasının sonunda birlikte çalıştığı yol arkadaşlarına teşekkür ederek bundan sonraki çalışmalarında da hukuk, kamu yararı ve Beyoğlu'nun ihtiyaçlarını esas alacağını bildirdi.