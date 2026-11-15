-°C
CANLI YAYIN

Ayrıldığı kız arkadaşını köy evine kaçırdı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Ayrıldığı kız arkadaşını köy evine kaçırdı

Samsun’da kendisinden ayrılan kız arkadaşını son kez konuşmak bahanesiyle arkadaşının aracına bindirerek köy evine götüren şahıs ile arkadaşı gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda, Ş.Ç., kendisinden ayrılan kız arkadaşıyla son kez konuşmak istediğini söyleyerek arkadaşının kullandığı araca bindirdi ve genç kızı bir köy evine götürdüğü iddia edildi. Olayın ardından genç kızın şikâyeti üzerine İlyasköy Polis Merkezi ekipleri, Ş.Ç. ile aracı kullanan arkadaşı S.Ç.'yi gözaltına aldı. Zorla alıkoyma suçundan polisteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Annesinin katilini elindeki izden tanıdıAnnesinin katilini elindeki izden tanıdı ANNESİNİN KATİLİNİ ELİNDEKİ İZDEN TANIDI

#Samsun #İlkadım
Volkan Şahin
Editör
Başkan Erdoğan: "Her platformda Filistin davasını en güçlü şekilde savunacağız"
Sonraki Haber
Başkan Erdoğan: "Her platformda Filistin davasını en güçlü şekilde savunacağız"
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın