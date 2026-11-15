Tahirçeoğulları, " Cebeci köyünde yaşıyoruz. Burada Habibler'den, kot yıkama fabrikalarından gelen mavi su var. Alibeyköy Barajı'nda balıklar yaşıyor. Biz burada senelerdir balık tutuyoruz ve bunu belediye de kullanıyor. Bütün İstanbul içinde sulama da yapılıyor. O suyun akmasını istemiyoruz barajımıza " diye konuştu.

Tahirçeoğulları, "Buradaki balıkları da biz devamlı çocukluğumuzdan beri oltayla tutuyoruz, yiyoruz. Pikniğe gidenler var, o suyun zararlı olduğunu düşünüyoruz. İSKİ müdahale ediyor ama buralar daha önceden koruma altına alındı. Su havzası olduğu için buraya kanal döşendi. Onun arıtmasını yapsınlar. Ona göre düzenlemesini yapsınlar; baraja akmasın. Sonuçta bizim barajlarımız, balıklar var, çiftçilik yapan insanlarımız var burada zarar görüyoruz. Yetkililere sesleniyoruz bu konuyla ilgilenirlerse seviniriz" dedi.