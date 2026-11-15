Alibeyköy Barajı'na mavi renkli atık su akıyor! Mahalle sakinleri tepkili
Sultangazi Cebeci Mahallesi, Habipler bölgesindeki tekstil ve kot yıkama atölyelerinden kaynaklandığı öne sürülen mavi renkli atık suyun Alibeyköy Barajı'na akması, bölgede yaşayanları tedirgin etti. Düzenli olarak zaman zaman görülen bu durum üzerine mahalle sakinleri, hem canlı yaşamının hem de İstanbul'un içme suyu kaynağının tehdit altında olduğunu belirterek yetkililere çağrıda bulundu.
Sultangazi'nin Cebeci Mahallesi'nde, Habipler bölgesindeki tekstil ve kot yıkama atölyelerinden kaynaklandığı iddia edilen mavi renkli atık suyun Alibeyköy Barajı'na akması, bölge sakinlerini tedirgin etti.
Zaman zaman görülen mavi su hakkında konuşan mahalle sakini Ahmet Tahirçeoğulları, yetkililerden konuyla ilgilenmelerini istedi.
"O SUYUN AKMASINI İSTEMİYORUZ BARAJIMIZA"
Tahirçeoğulları, "Cebeci köyünde yaşıyoruz. Burada Habibler'den, kot yıkama fabrikalarından gelen mavi su var. Alibeyköy Barajı'nda balıklar yaşıyor. Biz burada senelerdir balık tutuyoruz ve bunu belediye de kullanıyor. Bütün İstanbul içinde sulama da yapılıyor. O suyun akmasını istemiyoruz barajımıza" diye konuştu.
BALIKLAR VE TARIM İÇİN ENDİŞELİLER
Mavi suyun balık yaşamını ve tarımı tehdit ettiğini düşündüklerini belirten Tahirçeoğulları, çocukluğundan beri barajdan balık tutup tükettiklerini söyledi.
Tahirçeoğulları, "Buradaki balıkları da biz devamlı çocukluğumuzdan beri oltayla tutuyoruz, yiyoruz. Pikniğe gidenler var, o suyun zararlı olduğunu düşünüyoruz. İSKİ müdahale ediyor ama buralar daha önceden koruma altına alındı. Su havzası olduğu için buraya kanal döşendi. Onun arıtmasını yapsınlar. Ona göre düzenlemesini yapsınlar; baraja akmasın. Sonuçta bizim barajlarımız, balıklar var, çiftçilik yapan insanlarımız var burada zarar görüyoruz. Yetkililere sesleniyoruz bu konuyla ilgilenirlerse seviniriz" dedi.