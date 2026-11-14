Son dönemde rüşvet iddiaları ve peş peşe gelen istifalarla çalkalanan Yeni Parti, bugün 1. Olağan Kurultayı'nı gerçekleştirecek. Soruşturma dosyalarına giren rüşvet suçlamalarının odağındaki Özgür Özel’in tek aday olduğu kurultayda, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimlerinde tüzük delinerek 'blok liste' dayatması yapılması tansiyonu tırmandırdı. Parti içi muhalefeti ve İmamoğlu kanadını tasfiye etmeye yönelik bu hamlenin, kongre salonunda büyük bir hesaplaşmaya dönüşmesi bekleniyor.

Son dönemde rüşvet iddiaları ve istifalarla sarsılan Yeni Parti'de bugün 1. Olağan Kurultay yapılacak. Özgür Özel ve ekibi, daha ilk kurultaydan kendi oluşturdukları tüzüğe müdahale ederek PM ve YDK seçimlerini çarşaf liste yerine blok liste usulüyle yapmak için hazırlık yürütüyor. Soruşturma dosyalarına giren itiraflarda eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, eski Antalya BB Başkanı Muhittin Böcek ve Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den rüşvet aldığı öne sürülen Özgür Özel tek aday olacak.

VAATLER SÖZDE KALDI

Sabah Gazetesi'nden Murathan Yıldırım'ın haberine göre seçimlerde yaklaşık 1200 delege oy kullanacak. İkinci gün ise PM ve YDK seçimleri olacak. Tüzükte çarşaf liste kuralı olmasına karşın seçimlerin blok liste usulüyle yapılması için hazırlık yürütüldüğü iddia ediliyor. Blok liste usulü seçimlerde delegeler genel başkan tarafından oluşturulan isim listesini ya tamamen kabul ediyor ya da tamamen reddediyor. Özel'in hem kendi PM listesini deldirmemek hem de seçimlerin daha hızlı sonuçlanmasını sağlamak için blok liste usulü seçim istediği belirtiliyor. 150 kişilik PM'nin 77'si milletvekili grubundan olacak.