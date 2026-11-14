Çanakkale Boğazı'nda kuvvetli lodos nedeniyle dün durdurulan transit gemi geçişleri yeniden başladı. Fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından boğaz, çift yönlü gemi trafiğine açıldı.

Çanakkale Boğazı, kuvvetli lodos fırtınasının etkisini yitirmesinin ardından transit gemi geçişlerine yeniden çift yönlü açıldı.

LODOS GEMİ TRAFİĞİNİ AKSATTI

Boğaz açıklarında dün etkisini artıran fırtına, gemi trafiğinde aksamaya neden oldu. Bunun üzerine Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce transit gemi geçişleri çift yönlü durduruldu.

KAPTANLARA TELSİZLE DUYURULDU

Kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.

RÜZGAR HAFİFLEDİ, GEÇİŞLER BAŞLADI

Fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişleri yeniden çift yönlü başladı.