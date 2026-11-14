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Ankara'da “Çobanlar Grubu” operasyonu! 1 milyar 550 milyon liralık mal varlığına el konuldu

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ankara'da “Çobanlar Grubu” operasyonu! 1 milyar 550 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Ankara'da uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, toplam 1 milyar 550 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

Ankara'da uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda toplam 1 milyar 550 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

Ankara'da “Çobanlar Grubu” operasyonu! 1 milyar 550 milyon liralık mal varlığına el konuldu - 1

MASAK RAPORU VE FİNANSAL İŞLEMLER İNCELENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı soruşturma yürütüldü.

MASAK tarafından hazırlanan rapor, saha araştırmaları ve finansal analizler sonucunda, kamuoyunda "Çobanlar Grubu" olarak bilinen yapılanma içerisinde yer aldıkları değerlendirilen şüphelilere ilişkin tespitlere ulaşıldı.

Şüphelilerin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen gelirleri çeşitli finansal işlemler, şirket faaliyetleri ve mal varlığı edinimleri aracılığıyla akladıklarına ilişkin bulgular elde edildi.

Ankara'da “Çobanlar Grubu” operasyonu! 1 milyar 550 milyon liralık mal varlığına el konuldu - 2

OTEL, EĞLENCE MERKEZLERİ VE ARAÇLARA EL KONULDU

Şüphelilerin banka hesapları ve mal varlıkları üzerinde yapılan incelemelerde toplam 1 milyar 550 milyon lira değerindeki mal varlığı tespit edilerek el konuldu.

El konulan mal varlıkları şöyle sıralandı:

  • 250 milyon lira değerinde 18 araç,
  • 300 milyon lira değerinde 12 gayrimenkul,
  • 320 milyon lira değerinde 4 eğlence merkezi,
  • 660 milyon lira değerinde 1 otel,
  • 20 milyon lira değerinde 1 ofis

Ankara'da “Çobanlar Grubu” operasyonu! 1 milyar 550 milyon liralık mal varlığına el konuldu - 3

ŞİRKETLERİN İŞLEM HACMİ 10,3 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Şüphelilerle bağlantılı şirketler ile bu şirketlere bağlı otel ve eğlence merkezlerinin toplam işlem hacminin 10 milyar 308 milyon 821 bin 634 lira 25 kuruş olduğu belirlendi.

12 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında 7 şüpheliye ait 6 ikamet ve 6 iş yeri olmak üzere toplam 12 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 12 milyon 726 bin 835 lira nakit para, 79 milyon 320 bin lira değerinde 316 adet senet, 2 kilo 130 gram altın, 317 adet çeyrek altın, 9 adet tam altın, 8 adet bilezik, 3 adet gremse altın, 38 bin 320 dolar, 3 bin 790 avro ve 10 adet lüks saat ele geçirildi.

Ankara'da “Çobanlar Grubu” operasyonu! 1 milyar 550 milyon liralık mal varlığına el konuldu - 4

DÖRT ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Operasyonun ilk aşamasında 7 şüpheliden 6'sı yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında 4 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla toplam gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

Firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Celal Kargı
Editör
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