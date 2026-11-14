Ankara'da “Çobanlar Grubu” operasyonu! 1 milyar 550 milyon liralık mal varlığına el konuldu
Ankara'da uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, toplam 1 milyar 550 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
Ankara'da uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda toplam 1 milyar 550 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
MASAK RAPORU VE FİNANSAL İŞLEMLER İNCELENDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı soruşturma yürütüldü.
MASAK tarafından hazırlanan rapor, saha araştırmaları ve finansal analizler sonucunda, kamuoyunda "Çobanlar Grubu" olarak bilinen yapılanma içerisinde yer aldıkları değerlendirilen şüphelilere ilişkin tespitlere ulaşıldı.
Şüphelilerin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen gelirleri çeşitli finansal işlemler, şirket faaliyetleri ve mal varlığı edinimleri aracılığıyla akladıklarına ilişkin bulgular elde edildi.
OTEL, EĞLENCE MERKEZLERİ VE ARAÇLARA EL KONULDU
Şüphelilerin banka hesapları ve mal varlıkları üzerinde yapılan incelemelerde toplam 1 milyar 550 milyon lira değerindeki mal varlığı tespit edilerek el konuldu.
El konulan mal varlıkları şöyle sıralandı:
- 250 milyon lira değerinde 18 araç,
- 300 milyon lira değerinde 12 gayrimenkul,
- 320 milyon lira değerinde 4 eğlence merkezi,
- 660 milyon lira değerinde 1 otel,
- 20 milyon lira değerinde 1 ofis