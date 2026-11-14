ŞİRKETLERİN İŞLEM HACMİ 10,3 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Şüphelilerle bağlantılı şirketler ile bu şirketlere bağlı otel ve eğlence merkezlerinin toplam işlem hacminin 10 milyar 308 milyon 821 bin 634 lira 25 kuruş olduğu belirlendi.

12 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında 7 şüpheliye ait 6 ikamet ve 6 iş yeri olmak üzere toplam 12 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 12 milyon 726 bin 835 lira nakit para, 79 milyon 320 bin lira değerinde 316 adet senet, 2 kilo 130 gram altın, 317 adet çeyrek altın, 9 adet tam altın, 8 adet bilezik, 3 adet gremse altın, 38 bin 320 dolar, 3 bin 790 avro ve 10 adet lüks saat ele geçirildi.