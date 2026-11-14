Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'nda yol çöktü: 6 metre derinliğinde obruk oluştu
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Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'nda yolun çökmesi sonucu 6 metre derinliğinde ve 5 metre genişliğinde obruk oluştu. Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana gelen çökmenin ardından polis ekipleri bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirerek önlem aldı.
Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'nın bir bölümünün çökmesi sonucu 6 metre derinliğinde ve 5 metre genişliğinde obruk oluştu.
Polis ekipleri alanı güvenlik şeridiyle çevirdi.Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı üzerinde, Sanayi Kavşağı yakınlarında yolun bir bölümü çöktü.
Çökme sonucu 6 metre derinliğinde ve 5 metre genişliğinde obruk oluştu.