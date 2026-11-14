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Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'nda yol çöktü: 6 metre derinliğinde obruk oluştu

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'nda yol çöktü: 6 metre derinliğinde obruk oluştu

Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'nda yolun çökmesi sonucu 6 metre derinliğinde ve 5 metre genişliğinde obruk oluştu. Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana gelen çökmenin ardından polis ekipleri bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirerek önlem aldı.

Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'nın bir bölümünün çökmesi sonucu 6 metre derinliğinde ve 5 metre genişliğinde obruk oluştu.

Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'nda yol çöktü: 6 metre derinliğinde obruk oluştu - 1

Polis ekipleri alanı güvenlik şeridiyle çevirdi.Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı üzerinde, Sanayi Kavşağı yakınlarında yolun bir bölümü çöktü.

Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'nda yol çöktü: 6 metre derinliğinde obruk oluştu - 2

Çökme sonucu 6 metre derinliğinde ve 5 metre genişliğinde obruk oluştu.

Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'nda yol çöktü: 6 metre derinliğinde obruk oluştu - 3

ÇÖKEN ALAN GÜVENLİK ŞERİDİYLE ÇEVRİLDİ

Bölgeye gelen polis ekipleri, çökmenin meydana geldiği alanı güvenlik şeridiyle çevirdi.

Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'nda yol çöktü: 6 metre derinliğinde obruk oluştu - 4

KARAYOLLARI EKİPLERİ BEKLENİYOR

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini sürdürürken Karayolları ekiplerinin olay yerine gelmesi bekleniyor.

Celal Kargı
Editör
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