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Marmara'yı fırtına vurdu: Çatılar uçtu, ağaçlar araçların üzerine devrildi!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Marmara'yı fırtına vurdu: Çatılar uçtu, ağaçlar araçların üzerine devrildi!

Marmara Bölgesini esir alan şiddetli lodos, İstanbul ve Bursa'da hayatı felç etti. İstanbul'da binaların çatıları uçarken, devrilen dev ağaçlar park halindeki çok sayıda aracı kullanılamaz hale getirdi ve raylı sistem seferlerini aksattı. Bursa'da ise saatte 68 kilometre hıza ulaşan fırtına nedeniyle yayalar yürümekte güçlük çekti.

Marmara Bölgesinde perşembe günü başlayan fırtına nedeniyle binaların çatıları uçtu, devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi ve bazı toplu taşıma hatlarında aksamalar yaşandı. Bursa'da ise hızı saatte 68 kilometreye ulaşan lodos etkili oluyor.

İşte bölgede yaşananlar

CANLI ANLATIM

11:30

VATANDAŞLAR YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Bursa kent merkezinde etkili olan lodosun hızı saatte yaklaşık 70 kilometreye ulaştı. Şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, zaman zaman ayakta durmakta zorlandı.

 

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YAZI
11:05

BURSA’DA LODOS NEDENİYLE AĞAÇLAR VE KULÜBE DEVRİLDİ

Bursa’da etkili olan lodos, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Osmangazi ilçesinde rüzgar nedeniyle yürümekte zorlanan vatandaşlar güçlük yaşarken, Yıldırım ilçesinde parklardaki bazı ağaçlar devrildi. Bir işletmeye ait kulübe de şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden çıkarak devrildi.

METEOROLOJİDEN UYARI

Meteoroloji yetkilileri, Bursa genelinde etkili olan lodosun cumartesi akşam saatlerine kadar sürmesinin beklendiğini bildirdi. Vatandaşlar ve sürücülerin çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. 

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YAZI
10:35

BURSA'DA LODOS ETKİLİ OLUYOR

Bursa'da lodos, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent genelinde etkisini sürdüren, hızı saatte 68 kilometreye ulaşan lodos sebebiyle yayalar yürümekte zorlandı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, rüzgar nedeniyle ulaşımda oluşabilecek aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Yarın lodosun yerini sağanağa bırakmasının beklendiği öğrenildi.

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YAZI
10:30

TELEFERİK SEFERLERİ İPTAL

Hava muhalefeti nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler bir süre Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferlerin gerçekleştirilemediği bildirildi.

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YAZI
10:28

AĞAÇLAR ARAÇLARIN ÜSTÜNE DEVRİLDİ

Sultangazi'de Cebeci ile Sultançiftliği mahallelerindeki bazı ağaçlar fırtına nedeniyle park halindeki araçların üzerine devrildi. Ekipler, devrilen ağaçlar ile hasar gören araçları kaldırmak için çalışma yaptı.

Zübeyde Hanım Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar, çevreye düştü. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ayrıca ilçedeki boş bir binanın çevresinde bulunan saclar, fırtına nedeniyle kaldırıma devrildi.

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YAZI
10:25

EYÜPSULTAN'DA ÇATI UÇTU

Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi Girne Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatısından uçan parçalar, park halindeki 4 araca zarar verdi.

Güngören Haznedar Mahallesi'nde üzerine ağaç devrilen araç kullanılamaz hale geldi.

Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde de devrilen ağaç nedeniyle bir araçta hasar oluştu.

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10:20

İSTANBUL'DA FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

İstanbul'da fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi.

Kent genelinde dünden beri etkisini sürdüren fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

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07:30

BUDO'NUN 10 SEFERİ OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 10 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00'deki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 10.30'daki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 13.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 14.00'teki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 14.00'teki İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) ile 15.30'daki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

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Süleyman Yıldırmaz
Editör
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