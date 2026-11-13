Marmara'yı fırtına vurdu: Çatılar uçtu, ağaçlar araçların üzerine devrildi!
Marmara Bölgesini esir alan şiddetli lodos, İstanbul ve Bursa'da hayatı felç etti. İstanbul'da binaların çatıları uçarken, devrilen dev ağaçlar park halindeki çok sayıda aracı kullanılamaz hale getirdi ve raylı sistem seferlerini aksattı. Bursa'da ise saatte 68 kilometre hıza ulaşan fırtına nedeniyle yayalar yürümekte güçlük çekti.
Marmara Bölgesinde perşembe günü başlayan fırtına nedeniyle binaların çatıları uçtu, devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi ve bazı toplu taşıma hatlarında aksamalar yaşandı. Bursa'da ise hızı saatte 68 kilometreye ulaşan lodos etkili oluyor.
İşte bölgede yaşananlar
CANLI ANLATIM
VATANDAŞLAR YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ
Bursa kent merkezinde etkili olan lodosun hızı saatte yaklaşık 70 kilometreye ulaştı. Şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, zaman zaman ayakta durmakta zorlandı.
BURSA’DA LODOS NEDENİYLE AĞAÇLAR VE KULÜBE DEVRİLDİ
Bursa’da etkili olan lodos, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Osmangazi ilçesinde rüzgar nedeniyle yürümekte zorlanan vatandaşlar güçlük yaşarken, Yıldırım ilçesinde parklardaki bazı ağaçlar devrildi. Bir işletmeye ait kulübe de şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden çıkarak devrildi.
METEOROLOJİDEN UYARI
Meteoroloji yetkilileri, Bursa genelinde etkili olan lodosun cumartesi akşam saatlerine kadar sürmesinin beklendiğini bildirdi. Vatandaşlar ve sürücülerin çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
BURSA'DA LODOS ETKİLİ OLUYOR
Bursa'da lodos, hayatı olumsuz etkiliyor.
Kent genelinde etkisini sürdüren, hızı saatte 68 kilometreye ulaşan lodos sebebiyle yayalar yürümekte zorlandı.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, rüzgar nedeniyle ulaşımda oluşabilecek aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Yarın lodosun yerini sağanağa bırakmasının beklendiği öğrenildi.