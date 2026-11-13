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Bursa'da 7 katlı apartmanın çatı katındaki daire alevlere teslim oldu

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bursa'da 7 katlı apartmanın çatı katındaki daire alevlere teslim oldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 7 katlı apartmanın çatı katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken dairede hasar meydana geldi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 7 katlı apartmanın çatı katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Sabah saatlerinde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken dairede hasar oluştu.

BURSA'DA KORKUTAN YANGIN: ÇATI KATI ALEVLERE TESLİM

Yangın, saat 05.30 sıralarında Hüdavendigar Mahallesi Gümüş Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi. Daireden yükselen alevleri fark eden sakinler, yangına müdahale etmeye çalıştı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Çatı katındaki dairede ise hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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#Bursa #Yangın
Cengiz Han Erdoğan
Editör
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