Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 7 katlı apartmanın çatı katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Sabah saatlerinde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken dairede hasar oluştu.

Yangın, saat 05.30 sıralarında Hüdavendigar Mahallesi Gümüş Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi. Daireden yükselen alevleri fark eden sakinler, yangına müdahale etmeye çalıştı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.