Ülkeler pavilyonlarında tarihi ve kültürel geleneklerini tanıtıyor, yerel yiyecek ve içeceklerini ikram ediyor. Oturum ve panellerde iklim değişikliğiyle mücadelenin farklı boyutları tartışılıyor. İrlanda Pavilyonu'nda ise katılımcılar, çevrenin korunmasına ilişkin dileklerini yazdıkları kağıtları ağaçlara bağlıyor. İran heyetinin hazırladığı pavilyon, Minab kentine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 168 çocuğun anısına tasarlandı. Çocukların fotoğraflarının yer aldığı alanda ziyaretçilere sunumlar yapılıyor.

TÜBİTAK'ın kurduğu bilim alanının yanı sıra Antalya'nın Solak köyü de Sıfır Atık, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik atölyeleriyle örnek köye dönüştürüldü. Antalya Nest Kongre Merkezi'ndeki yemekte ise 196 ülkeden 300'ün üzerinde bakanın yanı sıra Hande Erçel, Tuba Büyüküstün, Barış Arduç, Şahika Ercümen, Haluk Bayraktar ve Ali Koç yer aldı.

YAKLAŞIK 4 BİN GAZETECİ ANTALYA'DAKİ ZİRVEYİ İZLİYOR Organizasyona ilişkin aktarılan katılım bilgilerine göre altı kıta ve 95 ülkeden 102 lider COP31'e katıldı. Zirveyi 190'dan fazla ülkeden yaklaşık 4 bin basın mensubu takip ediyor. Antalya'daki görüşmeler uluslararası haber kuruluşlarının yayınlarında da yer buldu. İngiliz Guardian, görüşmeleri canlı aktarırken liderlerin ortak hareket çağrılarını öne çıkardı. Başkan Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "soykırım ve çevre kıyımı" olarak nitelendirdiği açıklamasına da yer verdi.