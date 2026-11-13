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Dünyanın gözü Antalya'da! COP31 zirvesinde Türkiye rüzgarı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dünyanın gözü Antalya'da! COP31 zirvesinde Türkiye rüzgarı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de adeta Türkiye rüzgarı esiyor. 6 kıta, 95 ülke ve 102 liderin katılımıyla şimdiye kadarki 'en geniş katılımlı BM iklim zirvesi' olarak tarihe geçen Antalya'daki dev buluşmada, Mavi Vatan haritasından Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan yan yana stantlarına kadar birbirinden kritik mesajlar öne çıkıyor.

Antalya'nın ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31, iklim müzakerelerinin yanı sıra ülkelerin projelerini, kültürlerini ve çevre çalışmalarını buluşturuyor. Toplam 157 pavilyonun yer aldığı organizasyonda Türkiye'nin Mavi Vatan haritası, TÜBİTAK'ın bilim alanı ve Sıfır Atık uygulamaları öne çıkıyor.

Dünyanın gözü Antalya'da! COP31 zirvesinde Türkiye rüzgarı - 1

Resmi müzakerelerin yürütüldüğü Mavi Bölge'de 74 ülke pavilyonu ziyaretçilerini ağırlıyor. Kurum pavilyonlarıyla birlikte sayı 157'ye ulaşırken TÜBİTAK'ın 1.350 metrekarelik bilim alanı ve Antalya'nın Solak köyündeki sürdürülebilirlik atölyeleri de zirvenin farklı boyutlarını oluşturuyor.

Dünyanın gözü Antalya'da! COP31 zirvesinde Türkiye rüzgarı - 2

TÜRKİYE'NİN KOMŞU PAVİLYONLARI VE MAVİ VATAN HARİTASI

Türkiye Pavilyonu ile aynı koridorda, yan yana yer alan Pakistan ve Suudi Arabistan pavilyonları dikkat çekiyor. Bu yerleşim, Mekke İttifakı'nı hatırlatan bir görüntü oluşturuyor. COP29'a ev sahipliği yapan Azerbaycan'ın pavilyonu da Türkiye'nin hemen yanında bulunuyor.

Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM), pavilyonundaki haritayla Türkiye'nin Mavi Vatan yaklaşımını katılımcılara anlatıyor. Türkiye'nin deniz yetki alanlarını gösteren Deniz Mekansal Planlaması Haritası'nı hazırlayan merkez, Ege ve Doğu Akdeniz'deki talepleri uluslararası hukuk çerçevesinde ele alıyor.

DEHUKAM, deniz ekosistemlerinin korunmasına yönelik bütüncül programıyla COP31 sürecine bilimsel katkı da sunuyor.

Dünyanın gözü Antalya'da! COP31 zirvesinde Türkiye rüzgarı - 3

SUDAN'DAN ORTAK KADER MESAJI, SOLAK'TA SIFIR ATIK UYGULAMALARI

İklim krizinin etkileriyle karşı karşıya kalan Afrika ülkelerinin stantları da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Sudan Pavilyonu'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah el Burhan ve iki ülkenin bayraklarının bulunduğu pankart yer alıyor. Pankarttaki "Türkiye-Sudan, ortak kader" ifadesi, iki ülke arasındaki bağlara dikkat çekiyor.

Dünyanın gözü Antalya'da! COP31 zirvesinde Türkiye rüzgarı - 4

Ülkeler pavilyonlarında tarihi ve kültürel geleneklerini tanıtıyor, yerel yiyecek ve içeceklerini ikram ediyor. Oturum ve panellerde iklim değişikliğiyle mücadelenin farklı boyutları tartışılıyor. İrlanda Pavilyonu'nda ise katılımcılar, çevrenin korunmasına ilişkin dileklerini yazdıkları kağıtları ağaçlara bağlıyor.

İran heyetinin hazırladığı pavilyon, Minab kentine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 168 çocuğun anısına tasarlandı. Çocukların fotoğraflarının yer aldığı alanda ziyaretçilere sunumlar yapılıyor.

Dünyanın gözü Antalya'da! COP31 zirvesinde Türkiye rüzgarı - 5

TÜBİTAK'ın kurduğu bilim alanının yanı sıra Antalya'nın Solak köyü de Sıfır Atık, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik atölyeleriyle örnek köye dönüştürüldü.

Antalya Nest Kongre Merkezi'ndeki yemekte ise 196 ülkeden 300'ün üzerinde bakanın yanı sıra Hande Erçel, Tuba Büyüküstün, Barış Arduç, Şahika Ercümen, Haluk Bayraktar ve Ali Koç yer aldı.

Dünyanın gözü Antalya'da! COP31 zirvesinde Türkiye rüzgarı - 6

YAKLAŞIK 4 BİN GAZETECİ ANTALYA'DAKİ ZİRVEYİ İZLİYOR

Organizasyona ilişkin aktarılan katılım bilgilerine göre altı kıta ve 95 ülkeden 102 lider COP31'e katıldı. Zirveyi 190'dan fazla ülkeden yaklaşık 4 bin basın mensubu takip ediyor.

Antalya'daki görüşmeler uluslararası haber kuruluşlarının yayınlarında da yer buldu. İngiliz Guardian, görüşmeleri canlı aktarırken liderlerin ortak hareket çağrılarını öne çıkardı. Başkan Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "soykırım ve çevre kıyımı" olarak nitelendirdiği açıklamasına da yer verdi.

Dünyanın gözü Antalya'da! COP31 zirvesinde Türkiye rüzgarı - 7

Sabah'tan Murathan Yıldırım ve Betül Usta'nın haberine göre, Alman Tagesschau, yaklaşık 70 devlet ve hükümet başkanının katıldığı oturumu ve Erdoğan'ın iklim mücadelesinde dönüm noktası çağrısını aktardı. Associated Press, Gazze'deki çevresel yıkıma dikkat çekerken Alman N-TV, İsrail'in tecrit politikasının sona erdirilmesi ve insani yardımların girişine izin verilmesi çağrısını öne çıkardı.

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