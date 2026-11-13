Dünyanın gözü Antalya'da! COP31 zirvesinde Türkiye rüzgarı
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de adeta Türkiye rüzgarı esiyor. 6 kıta, 95 ülke ve 102 liderin katılımıyla şimdiye kadarki 'en geniş katılımlı BM iklim zirvesi' olarak tarihe geçen Antalya'daki dev buluşmada, Mavi Vatan haritasından Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan yan yana stantlarına kadar birbirinden kritik mesajlar öne çıkıyor.
Antalya'nın ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31, iklim müzakerelerinin yanı sıra ülkelerin projelerini, kültürlerini ve çevre çalışmalarını buluşturuyor. Toplam 157 pavilyonun yer aldığı organizasyonda Türkiye'nin Mavi Vatan haritası, TÜBİTAK'ın bilim alanı ve Sıfır Atık uygulamaları öne çıkıyor.
Resmi müzakerelerin yürütüldüğü Mavi Bölge'de 74 ülke pavilyonu ziyaretçilerini ağırlıyor. Kurum pavilyonlarıyla birlikte sayı 157'ye ulaşırken TÜBİTAK'ın 1.350 metrekarelik bilim alanı ve Antalya'nın Solak köyündeki sürdürülebilirlik atölyeleri de zirvenin farklı boyutlarını oluşturuyor.
TÜRKİYE'NİN KOMŞU PAVİLYONLARI VE MAVİ VATAN HARİTASI
Türkiye Pavilyonu ile aynı koridorda, yan yana yer alan Pakistan ve Suudi Arabistan pavilyonları dikkat çekiyor. Bu yerleşim, Mekke İttifakı'nı hatırlatan bir görüntü oluşturuyor. COP29'a ev sahipliği yapan Azerbaycan'ın pavilyonu da Türkiye'nin hemen yanında bulunuyor.
Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM), pavilyonundaki haritayla Türkiye'nin Mavi Vatan yaklaşımını katılımcılara anlatıyor. Türkiye'nin deniz yetki alanlarını gösteren Deniz Mekansal Planlaması Haritası'nı hazırlayan merkez, Ege ve Doğu Akdeniz'deki talepleri uluslararası hukuk çerçevesinde ele alıyor.
DEHUKAM, deniz ekosistemlerinin korunmasına yönelik bütüncül programıyla COP31 sürecine bilimsel katkı da sunuyor.
SUDAN'DAN ORTAK KADER MESAJI, SOLAK'TA SIFIR ATIK UYGULAMALARI
İklim krizinin etkileriyle karşı karşıya kalan Afrika ülkelerinin stantları da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Sudan Pavilyonu'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah el Burhan ve iki ülkenin bayraklarının bulunduğu pankart yer alıyor. Pankarttaki "Türkiye-Sudan, ortak kader" ifadesi, iki ülke arasındaki bağlara dikkat çekiyor.