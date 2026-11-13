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Dışişleri Bakanlığı'ndan BAE'deki kaza için taziye mesajı

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dışişleri Bakanlığı'ndan BAE'deki kaza için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Füceyre Emirliği'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaşanan can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre Emirliği'nde dün (12 Kasım) meydana gelen zincirleme trafik kazası sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Birleşik Arap Emirlikleri halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Serhat Bülki
Editör
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