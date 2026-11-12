Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış hakkında karar

Manifest adıyla bilinen grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, hakim karşısına çıktı. Mahkeme, "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Akış'ın "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verirken duruşmayı 18 Mart 2027 tarihine erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmanın ardından tutuklanan ve hakkında "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Tolga Akış, ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Akış ve avukatı katılırken müzik camiasından bazı isimler de adliyeye geldi.

Tutuklu sanık Tolga Akış, duruşmadaki savunmasında suç kastının olmadığını iddia etti. Mahkeme, Tolga Akış'ın "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine ve dosyanın mütalaa hazırlanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verdi. Duruşma, 18 Mart 2027 tarihine ertelendi.

İddianamede, Akış'ın Manifest grubunun yapımcısı ve şirket sahibi olduğu, grup üyelerini Big Five Türkiye yarışması aracılığıyla kendisinin seçtiği, konser ve gösterilerin menajerlik şirketi üzerinden yönetildiği belirtildi. Grubun finansal işlemlerini de yürüten Akış'ın yalnızca menajerlik faaliyetinde bulunmadığı, gösterilerin içeriğini belirleyen ve ticari stratejisini yöneten kişi olduğu yazıldı. İddianamede, gruptaki dans figürlerinin, sahne kıyafetlerinin ve gösterilerin toplumun edep ve haya duygularını zedelediği, çocukların psikolojik ve ruhsal gelişimine zarar verebilecek görüntülerin herhangi bir yaş koruma filtresi olmaksızın yayımlandığı belirtildi. Akış'ın söz konusu gösterilerin planlanması, finansmanı ve yayımlanmasında aktif rol aldığı kaydedildi. İddianamede, Akış'ın grubun müstehcen görüntü ve performanslarının oluşumuna sebebiyet verdiği ve bunların yayımlanmasına aracılık ettiği değerlendirildi.