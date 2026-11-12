Bakan Yusuf Tekin'den Devlet Bahçeli'ye ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Görüşme, Bahçeli'nin Meclis'teki makam odasında basına kapalı gerçekleşti.

Kız kardeşinin vefatı nedeniyle MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye taziye dileklerini ileten Bakan Tekin'in görüşmede ayrıca kızının düğün davetiyesini verdiği, Bakanlıkça hazırlanan temel eğitim ve ortaöğretim kademelerine yönelik "Hakan ile Bilge'nin Türk Dünyası Yolculuğu" ile "Türk Dünyası Kültür Atlası: Bilge ve Hakan'ın Zamanı Aşan Yolculuğu" kitaplarını takdim ettiği öğrenildi.