Türk Hava Yolları 'nın ( THY ) İstanbul-Bişkek seferini kaçırdıktan sonra havalimanında görevli personelle tartışan ve bazı ekipmanlara zarar veren Veysel Can, bu kez farklı bir adımla gündeme geldi.

Özrünü gazeteye ilan verdiği yazıyla duyurdu (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

GAZETEYE İLAN VEREREK ÖZÜR DİLEDİ

Olayın üzerinden iki yılı aşkın süre geçmesinin ardından Veysel Can, gazeteye verdiği ilanla THY ve çalışanlarından özür diledi.

Can, yayımlanan ilanda şu ifadelere yer verdi: "05.09.2024 tarihinde İstanbul Havalimanı'nda, Türk Hava Yolları ve çalışanlarına karşı sergilediğim davranışlardan dolayı üzüntü ve pişmanlık duyduğumu belirtmek isterim. Söz konusu davranışlarımdan ötürü Türk Hava Yolları A.O.'dan ve ilgili çalışanlarından samimiyetle ve içtenlikle ÖZÜR DİLİYORUM."