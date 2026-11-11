Uçağı kaçırınca olay çıkarmıştı! Gazeteye ilanla özür diledi
İstanbul-Bişkek seferini kaçırdıktan sonra THY personeliyle tartışarak bazı ekipmanlara zarar veren Veysel Can, olaydan iki yılı aşkın süre sonra gazeteye verdiği ilanla Türk Hava Yolları ve çalışanlarından özür diledi.
Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Bişkek seferini kaçırdıktan sonra havalimanında görevli personelle tartışan ve bazı ekipmanlara zarar veren Veysel Can, bu kez farklı bir adımla gündeme geldi.
UÇAĞINI KAÇIRINCA GÖREVLİLERLE TARTIŞMIŞTI
Olay, 5 Eylül 2024 tarihinde İstanbul Havalimanı'nda meydana geldi. TK-344 sefer sayılı İstanbul-Bişkek uçuşuna yetişemeyen Veysel Can, uçağın kapılarının kapanmasının ardından uçuş kapısına geldi.
Uçağını kaçırdığını öğrenen Can, bilet satış birimine giderek görevli personelle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında personele hakaret eden Can, bazı cihazları yere attı.
GAZETEYE İLAN VEREREK ÖZÜR DİLEDİ
Olayın üzerinden iki yılı aşkın süre geçmesinin ardından Veysel Can, gazeteye verdiği ilanla THY ve çalışanlarından özür diledi.
Can, yayımlanan ilanda şu ifadelere yer verdi: "05.09.2024 tarihinde İstanbul Havalimanı'nda, Türk Hava Yolları ve çalışanlarına karşı sergilediğim davranışlardan dolayı üzüntü ve pişmanlık duyduğumu belirtmek isterim. Söz konusu davranışlarımdan ötürü Türk Hava Yolları A.O.'dan ve ilgili çalışanlarından samimiyetle ve içtenlikle ÖZÜR DİLİYORUM."