Mısır'ın ev sahipliğinde İskenderiye ve Doğu Akdeniz'de düzenlenen Dostluk Denizi 2026 Tatbikatı'nda Türk ve Mısırlı askerler ortak atış talimi gerçekleştirdi. İki ülkenin askerleri hedefleri tam isabetle vurdu.

Türk ve Mısır Deniz Kuvvetleri, Dostluk Denizi 2026 Tatbikatı kapsamında İskenderiye'de ortak atış talimi gerçekleştirdi. Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen tatbikatta iki ülkenin askerleri, uzun namlulu silahlar ve tabancalarla yaptıkları atışlarda hedefleri 12'den vurdu. Mısır'ın İskenderiye kenti ve Doğu Akdeniz'de devam eden tatbikatta Türk ve Mısırlı askerler, önce poligonda bir araya geldi. Uzun namlulu silahlarla başlayan atış talimi, tabanca atışlarıyla sürdü. Her iki ülkenin askerlerinin de grup halinde hedefleri tam isabetle vurması dikkat çekti.

(Foto: İHA) TÜRK VE MISIRLI ASKERLERDEN ORTAK ATIŞ Denizde ve havada devam eden tatbikat kapsamında farklı senaryolar da uygulandı. Bu çerçevede gemide arama, tarama ve yakalama faaliyetleri icra edildi. Tatbikatta iki ülkenin bayrakları açılırken dostluk mesajları da verildi.