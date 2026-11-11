CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar Baki Aydöner ve Erkan Aydın ile taraf avukatları katıldı. Dosyaya gelen evrakı okuyan hakim, mütalaaya karşı savunma yapması için Aydın'a söz verdi.

2013'te CHP'ye üye olduğunu belirten Aydın, 25-26 yıldır siyasetle ilgilendiğini ve birçok seçime katıldığını söyledi. Kurultay sürecinde milletvekili veya belediye başkanı olmadığını, yalnızca parti üyesi olarak yer aldığını aktaran Aydın, kurultay sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisini Osmangazi Belediye Başkan adayı ilan ettiğini ifade etti.

Kurultayda kimseye makam ya da mevki verme yetkisinin bulunmadığını öne süren Aydın, hakkındaki isnatlara ilişkin şunları anlattı:

"İddianamede Mehmet Kılınçarslan, Serhat Can Eş, Metin Güzelkaya ve Rıza Akpolat ile usulsüz faaliyetlerde bulunduğum ve birlikte hareket ederek seçimi kazandırdıkları iddiası yer alıyor. Yanımda dursalar tanımam. Bir tek Ekrem İmamoğlu'nu tanıyorum. Diğer şahıslarla telefon irtibatım, HTS kaydım yoktur. Bizim birlikte hareket ederek örgütlenmemiz mümkün değildir."

Seçim sürecinde taraf olmasını gerektirecek bir neden olmadığını savunan Aydın, beraatini talep etti.