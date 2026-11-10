Gerekçe: Casusluk! TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu Şık gözaltında
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu Şık, "siyasal veya askeri casusluk" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu Şık hakkında, "siyasal veya askeri casusluk" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı işlemi gerçekleştirildi.
EVİNDE GÖZALTI
Verdioğlu Şık'ın evinde gözaltına alındığı öğrenildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan Yonca Verdioğlu Şık, soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
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