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Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde Adli Tıp raporuna itiraz

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde Adli Tıp raporuna itiraz

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapora 6 sayfalık dilekçeyle itiraz etti.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen inceleme kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapora itirazda bulundu.

Başsavcılığın, rapora yönelik itirazını içeren dilekçeyi ilgili makama sunduğu öğrenildi.

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