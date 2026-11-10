Bilecik'in Osmaneli ve Gölpazarı ilçelerinde 2025 yazında çıkan orman yangınlarında zarar gören alanlara 4 milyon 187 bin fidan dikildi.

Bilecik'in Osmaneli ve Gölpazarı ilçelerinde 2025 yazında çıkan orman yangınlarında zarar gören alanlara toplam 4 milyon 187 bin fidan dikildi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün hazırladığı Yeniden Ormanlaştırma Projesi kapsamında, fidan dikiminin yanı sıra doğal gençleştirme çalışmaları da yapıldı.

Yangınlarda Osmaneli'nde 8 bin 21, Gölpazarı'nda 3 bin 743 olmak üzere toplam 11 bin 764 hektar ormanlık alan zarar gördü. Hasar tespitinin ardından oluşturulan projeyle bu alanların yeniden ormanlaştırılması için çalışmalara başlandı.

4 BİN 176 HEKTARA DOKUZ TÜR FİDAN DİKİLDİ

Ekipler, temizleyerek dikime uygun hale getirdikleri alanların 4 bin 176 hektarlık bölümüne kızılçam, karaçam, akasya, servi, ceviz, erik, ıhlamur, kızılcık ve muşmula fidanları dikti.

Geçen yıl 1 milyon 207 bin, bu yıl ise 2 milyon 980 bin fidan toprakla buluşturuldu. Böylece toplam fidan sayısı 4 milyon 187 bine ulaştı.

Geri kalan 7 bin 588 hektarda mevcut ağaçların tohumlarından yararlanılarak doğal gençleştirme yapıldı. Bölgede toplam 35 ton kızılçam ve karaçam tohumu da ekildi.

Yanan Alanların Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Orman Projesi kapsamında ayrıca toplam 156 kilometre yangın emniyet şeridi ve yangın emniyet yolu açıldı.

ORMAN ÖRTÜSÜNÜN YENİDEN OLUŞMASI 15-20 YIL SÜRECEK

Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeniden ağaçlandırma çalışmalarında doğal türlerden yararlandıklarını belirtti.

Şahan, "Tabii sahanın tekrar orman görüntüsüne kavuşması birkaç yılda olacak bir şey değil. Fidanların büyüyerek yeniden orman örtüsü oluşturması 15-20 yıl kadar sürecek." dedi.

Çalışmalarda ağırlıklı olarak kızılçam kullandıklarını anlatan Şahan, bu türün özelliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Tohumları yüksek sıcaklıkta bile zarar görmez. Uygun koşullar sağlandığında toprağa değdiği zaman yeniden yeşerir. Biz de yangın sonrası gerçekleştirdiğimiz toprak hazırlığı çalışmalarıyla buna imkan sağladık."

YABANİ MEYVE FİDANLARI KÖYLÜYE DE KATKI SAĞLAYACAK

Şahan, alanların yeniden ağaçlandırılması için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Dikilen yabani meyve fidanlarıyla hem yaban hayvanlarının beslenmesine katkı sunduklarını hem de orman köylülerine ek gelir imkanı sağladıklarını belirtti.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde düzenlenecek etkinliklere de değinen Şahan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bölgeleri tekrar yeşile kavuşturmak için gecemizi gündüzümüze katarak, 24 saat esasıyla görev yapıyoruz ayrıca 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Bilecik'in 10 noktasında toplam 2 bin 500 fidan dikeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı etkinliklerimize bekliyoruz."