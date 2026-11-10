INBUSINESS IV. Sürdürülebilirlik Liderleri Ödülleri Antalya'da sahiplerini buldu
Sürdürülebilirlik alanında öncü çalışmalara imza atan kurum ve liderler, INBUSINESS Dergisi tarafından düzenlenen IV. Sürdürülebilirlik Liderleri Ödül Töreni’nde bir araya geldi. COP31 kapsamında Kalyon Holding COP31 Kule’de gerçekleştirilen törende, sürdürülebilir finansmandan yenilenebilir enerjiye, dijital dönüşümden toplumsal eşitliğe kadar farklı alanlarda hayata geçirilen başarılı çalışmalar ödüllendirildi.
INBUSINESS Dergisi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Sürdürülebilirlik Liderleri Ödül Töreni, Antalya'da Kalyon Holding COP31 Kule'de gerçekleştirildi. Sürdürülebilir bir gelecek için öncü çalışmalar yürüten kurumları ve liderleri bir araya getiren törende, çevresel ve sosyal sorumluluk alanında fark yaratan projeler ödüle layık görüldü.
INBUSINESS Dergisi'nin beş yıldır gerçekleştirdiği Sürdürülebilir 500 Araştırması'nın ortaya koyduğu veriler ve değerlendirmeler doğrultusunda düzenlenen ödül töreni, iş dünyasının sürdürülebilirlik alanındaki başarılı uygulamalarını görünür kılmayı ve bu alandaki dönüşüme öncülük eden çalışmaları teşvik etmeyi amaçlıyor.
Törenin açılış konuşmalarını INBUSINESS Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fatoş Bozkuş ile Turkuvaz Medya Grubu İcra Kurulu Üyesi ve Turkuvaz Dergi Genel Müdürü Yasemin Gebeş gerçekleştirdi. Ödüller, COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk ve SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Günsel tarafından takdim edildi.