YASEMİN GEBEŞ-SAMED AĞIRBAŞ

Tehlikeli atık miktarını son üç yılda yüzde 77 azaltan ve elektronik atıklardan elde edilen gelirleri kız çocuklarının eğitimine yönlendiren Doğuş Teknoloji, Geri Dönüşüm Lideri ödülünü kazandı. Kadın çalışan ve yönetici oranını yüzde 80'in üzerinde tutan, kapsayıcı istihdam politikaları ve fırsat eşitliğini destekleyen uygulamalarıyla İpekyol Group ise İşte Eşitlik ve Kadın İstihdamı Lideri ödülünün sahibi oldu.

Yerli güneş hücresi ve wafer üretimine yönelik yatırımlarıyla Smart Güneş Teknolojileri, Yenilenebilir Enerji Lideri ödülünü alırken; 2025 yılında su tüketimini yüzde 84 azaltan çalışmalarıyla Karaca Grup, Su Lideri ödülüne layık görüldü. Kendi operasyonlarından kaynaklanan emisyonlarında bir önceki yıla göre yüzde 83 iyileşme sağlayan Fiba Grubu ise Karbon Nötr Dönüşüm Lideri ödülünü kazandı.