Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev COP31 için Antalya'ya geldi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) katılmak üzere eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte Antalya'ya geldi. Aliyev'i Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin karşıladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Kasım'daki Karabağ ziyaretinden iki gün sonra Türkiye'ye gelen Aliyev, yarın düzenlenecek Liderler Zirvesi'ne katılacak.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenecek Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Antalya'ya geldi.
ALİYEV'İ ANTALYA VALİSİ KARŞILADI
Eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte Antalya'ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin karşıladı.
Aliyev'in yarın düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne katılması bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN KARABAĞ ZİYARETİNDEN İKİ GÜN SONRA GELDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü dolayısıyla 8 Kasım'da Karabağ'ı ziyaret etmişti.
Ziyaret kapsamında bir araya gelen Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarına ilişkin mesajlar vermişti.
Aliyev, söz konusu ziyaretten iki gün sonra COP31'e katılmak üzere Antalya'ya geldi.