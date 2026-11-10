Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev COP31 için Antalya'ya geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) katılmak üzere eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte Antalya'ya geldi. Aliyev'i Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin karşıladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Kasım'daki Karabağ ziyaretinden iki gün sonra Türkiye'ye gelen Aliyev, yarın düzenlenecek Liderler Zirvesi'ne katılacak.