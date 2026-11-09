İstanbul’da yalancı bahar molası! Meteoroloji uzmanı tarih verdi: İşte il il son tahminler

Türkiye, kasım ayının ikinci haftasına soğuk hava ve bölgesel yağışlarla başladı. İç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar sıfırın altına inerken, batı bölgelerinde önümüzdeki günlerde belirgin bir sıcaklık artışı bekleniyor.

A Haber canlı yayınında hava durumunu değerlendiren Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbul'da sıcaklıkların hafta boyunca kademeli olarak yükseleceğini, hafta sonuna doğru ise 20 dereceye ulaşabileceğini belirtti. Tek, Marmara Bölgesi'nde hafif yağış geçişlerinin de görüleceğini söyledi.

ADİL TEK AÇIKLADI: İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

İstanbul'da sabah saatlerinde soğuk havanın etkili olduğunu belirten Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, bazı bölgelerde sıcaklıkların sıfırın altına düştüğünü ifade etti.

Tek, "İstanbul'da sıcaklıklar 1 ila 6 derece arasında değişiyor. Hatta bazı noktalarda eksi değerler vardı. Vadi olan yerlerde sis ve pus çökmeye başlamıştı. Yağışlı hava yurdun batısını terk ederek doğusuna doğru kaymaya başladı. Batıda ise yüksek basınç sistemi yerleşti. Bu sistem sis, pus ve kirli hava oluşturmaya başlıyor" ifadelerini kullandı.

Özellikle vadi kesimlerinde görülen sisin görüş mesafesini azaltabildiğini belirten Tek, batı bölgelerinde yağışların yerini sis ve pusa bıraktığını aktardı.

İSTANBUL'DA 20 DERECE NE ZAMAN GÖRÜLECEK?

İstanbul'da sıcaklıkların yükselmeye başladığını açıklayan Tek, "Bugün İstanbul'da sıcaklık 13 dereceye kadar çıkıyor. Yarından itibaren sıcaklıklar biraz daha artacak. Çarşamba günü 16-17 derecelere kadar yükselecek. Bu kez güneyli rüzgarlar başlıyor. Akdeniz'den gelecek sistemler var" ifadelerini kullandı.

Hafta sonuna doğru sıcaklıkların daha da artacağını belirten Tek, "Dün en soğuk gündü, bu sabah en soğuk sabahtı. Artık sıcaklıklar yükseliyor. Hafta sonuna doğru İstanbul'da 20 dereceleri bulmuş olacak. Diğer illerde de batıdan başlayarak sıcaklıkların artacağını söyleyebiliriz" dedi.

İSTANBUL'A YAĞMUR NE ZAMAN GELECEK?

Sıcaklık artışıyla birlikte yağış geçişlerinin de yaşanacağını belirten Tek, İstanbul ve Marmara Bölgesi için akşam ve gece saatlerine dikkat çekti.

Tek, "İstanbul'da gün içerisinde yağış yok ancak akşam ve gece saatlerinde Orta Akdeniz'den gelecek bir sistem var. Marmara'nın güneyi, Ege'nin güney kesimleri ve İstanbul ile birlikte Marmara'nın genelinde gece saatlerinde etkili olacak. Bunlar çok kuvvetli yağışlar değil, zayıf yağışlar" ifadelerini kullandı.

Hafta boyunca aralıklarla yağış geçişlerinin görülebileceğini belirten Tek, sıcaklıkların ise genel olarak yükseliş eğiliminde olacağını söyledi.