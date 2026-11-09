İstanbul’da yalancı bahar molası! Meteoroloji uzmanı tarih verdi: İşte il il son tahminler
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini açıkladı. İstanbul'da bugün 13 derece olan sıcaklığın çarşamba günü 16-17 dereceye, hafta sonuna doğru ise 20 dereceye kadar yükseleceğini belirten Tek, yağışların etkili olacağı tarihe de işaret etti. Peki, İstanbul'da yağmur ne zaman yağacak, sıcaklıklar hangi illerde artacak? İşte 9-15 Kasım haftalık hava durumu tahminleri...
Türkiye, kasım ayının ikinci haftasına soğuk hava ve bölgesel yağışlarla başladı. İç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar sıfırın altına inerken, batı bölgelerinde önümüzdeki günlerde belirgin bir sıcaklık artışı bekleniyor.
A Haber canlı yayınında hava durumunu değerlendiren Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbul'da sıcaklıkların hafta boyunca kademeli olarak yükseleceğini, hafta sonuna doğru ise 20 dereceye ulaşabileceğini belirtti. Tek, Marmara Bölgesi'nde hafif yağış geçişlerinin de görüleceğini söyledi.
ADİL TEK AÇIKLADI: İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR
İstanbul'da sabah saatlerinde soğuk havanın etkili olduğunu belirten Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, bazı bölgelerde sıcaklıkların sıfırın altına düştüğünü ifade etti.
Tek, "İstanbul'da sıcaklıklar 1 ila 6 derece arasında değişiyor. Hatta bazı noktalarda eksi değerler vardı. Vadi olan yerlerde sis ve pus çökmeye başlamıştı. Yağışlı hava yurdun batısını terk ederek doğusuna doğru kaymaya başladı. Batıda ise yüksek basınç sistemi yerleşti. Bu sistem sis, pus ve kirli hava oluşturmaya başlıyor" ifadelerini kullandı.
Özellikle vadi kesimlerinde görülen sisin görüş mesafesini azaltabildiğini belirten Tek, batı bölgelerinde yağışların yerini sis ve pusa bıraktığını aktardı.
İSTANBUL'DA 20 DERECE NE ZAMAN GÖRÜLECEK?
İstanbul'da sıcaklıkların yükselmeye başladığını açıklayan Tek, "Bugün İstanbul'da sıcaklık 13 dereceye kadar çıkıyor. Yarından itibaren sıcaklıklar biraz daha artacak. Çarşamba günü 16-17 derecelere kadar yükselecek. Bu kez güneyli rüzgarlar başlıyor. Akdeniz'den gelecek sistemler var" ifadelerini kullandı.
Hafta sonuna doğru sıcaklıkların daha da artacağını belirten Tek, "Dün en soğuk gündü, bu sabah en soğuk sabahtı. Artık sıcaklıklar yükseliyor. Hafta sonuna doğru İstanbul'da 20 dereceleri bulmuş olacak. Diğer illerde de batıdan başlayarak sıcaklıkların artacağını söyleyebiliriz" dedi.
İSTANBUL'A YAĞMUR NE ZAMAN GELECEK?
Sıcaklık artışıyla birlikte yağış geçişlerinin de yaşanacağını belirten Tek, İstanbul ve Marmara Bölgesi için akşam ve gece saatlerine dikkat çekti.
Tek, "İstanbul'da gün içerisinde yağış yok ancak akşam ve gece saatlerinde Orta Akdeniz'den gelecek bir sistem var. Marmara'nın güneyi, Ege'nin güney kesimleri ve İstanbul ile birlikte Marmara'nın genelinde gece saatlerinde etkili olacak. Bunlar çok kuvvetli yağışlar değil, zayıf yağışlar" ifadelerini kullandı.
Hafta boyunca aralıklarla yağış geçişlerinin görülebileceğini belirten Tek, sıcaklıkların ise genel olarak yükseliş eğiliminde olacağını söyledi.
PASTIRMA YAZI MI GELİYOR? ADİL TEK YANITLADI
Kasım ayında sıcaklıkların yeniden yükselmesi, pastırma yazı tartışmalarını da gündeme getirdi.
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Pastırma yazı dediğimiz dönem aslında ekimin son haftası ve kasımın ilk haftalarıdır. Ayın 10'una kadar olan dönemdir. Ondan sonraki sıcaklık artışlarını pastırma yazı olarak değerlendirmek bana çok doğru gelmiyor. Çünkü o periyot ekim sonu ve kasım başıdır" ifadelerini kullandı.
Tek, sıcaklıklarda yaşanacak yükselişe rağmen kasım ayının ikinci yarısındaki ılıman havayı doğrudan pastırma yazı olarak nitelendirmenin doğru olmayacağını belirtti.
ANKARA'DA EKSİ 3 DERECE! DOĞU İLLERİNDE KIŞ ETKİSİNİ GÖSTERİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son sıcaklık ölçümlerini değerlendiren Tek, iç ve doğu bölgelerde soğuk havanın etkisini sürdürdüğünü söyledi.
Tek, "Eksi değerlerle birlikte buz ve don olaylarını, kışı biraz daha hissetmeye başladık. Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı gibi illerimizde sıcaklıklar oldukça düşmüş durumda. İç Anadolu'da da eksi değerler var. Ankara'da sıcaklık eksi 3 derece" ifadelerini kullandı.
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda sıcaklığın 5 derece ölçüldüğünü aktaran Tek, Antalya'da ise sabah saatlerinde 10 derecenin görüldüğünü belirtti.
DOĞU KARADENİZ'DE KAR VE YAĞMUR DEVAM EDİYOR
Doğu Karadeniz'de yağışların sürdüğünü açıklayan Tek, "Özellikle Trabzon ve Rize çevresinde yağışlar devam ediyor. Yüksek kesimlerde kar, kıyılarda ise yağmur şeklinde görülüyor. Bölgede oldukça soğuk bir hava var. Bugün de yağışlar devam edecek ancak akşam ve gece saatlerinde sönümlenecek" ifadelerini kullandı.
KASIM SONU VE ARALIK BAŞINDA HAVA NASIL OLACAK?
Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezinin (ECMWF) sıcaklık anomalisi haritalarını değerlendiren Tek, önümüzdeki haftalarda özellikle batı bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiğini söyledi.
Tek, "Batı bölgelerinde sıcaklıklar ortalamaların üzerine çıkıyor. Yurdun doğusunda etkili olan soğuk ve kış havası ise biraz daha sürecek. Doğuda sıcaklıklar ortalamaların altında kalacak" ifadelerini kullandı.
Aralık ayının ilk günlerine ilişkin tahminleri de değerlendiren Tek, "Aralığa geldik ama sıcaklıklar ortalamaların altına düşmüyor. Meteorolojik verilerimiz ve iklim tahminlerimiz şu an bunu söylüyor. Tabii zaman zaman sapmalar olabiliyor" dedi.
"BU HAFTA ÜŞÜDÜK, ŞİMDİ ISINMAYA BAŞLIYORUZ"
Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artacağını vurgulayan Tek, "Bu haftayı artan sıcaklıklar ve arada çok kuvvetli olmayan yağış geçişleriyle özetleyebiliriz" ifadelerini kullandı.
Tek, "İliğimiz kemiğimiz dondu diye bir laf vardır ya, bu hafta iliğimiz kemiğimiz biraz dondu. Bu haftadan sonra da iliğimiz kemiğimiz biraz ısınmaya başlayacak" sözleriyle hava durumundaki değişimi anlattı.
9-15 KASIM HAFTALIK HAVA DURUMU: HANGİ GÜN YAĞMUR YAĞACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün haftalık tahminlerine göre Türkiye'nin birçok bölgesinde yağışlı hava etkili olacak. Haftanın ilk günlerinde bazı bölgelerde sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar beklenirken, çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların yükselmesi öngörülüyor.