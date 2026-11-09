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İstanbul’da yalancı bahar molası! Meteoroloji uzmanı tarih verdi: İşte il il son tahminler

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İstanbul’da yalancı bahar molası! Meteoroloji uzmanı tarih verdi: İşte il il son tahminler

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini açıkladı. İstanbul'da bugün 13 derece olan sıcaklığın çarşamba günü 16-17 dereceye, hafta sonuna doğru ise 20 dereceye kadar yükseleceğini belirten Tek, yağışların etkili olacağı tarihe de işaret etti. Peki, İstanbul'da yağmur ne zaman yağacak, sıcaklıklar hangi illerde artacak? İşte 9-15 Kasım haftalık hava durumu tahminleri...

Türkiye, kasım ayının ikinci haftasına soğuk hava ve bölgesel yağışlarla başladı. İç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar sıfırın altına inerken, batı bölgelerinde önümüzdeki günlerde belirgin bir sıcaklık artışı bekleniyor.

A Haber canlı yayınında hava durumunu değerlendiren Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbul'da sıcaklıkların hafta boyunca kademeli olarak yükseleceğini, hafta sonuna doğru ise 20 dereceye ulaşabileceğini belirtti. Tek, Marmara Bölgesi'nde hafif yağış geçişlerinin de görüleceğini söyledi.

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ADİL TEK AÇIKLADI: İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

İstanbul'da sabah saatlerinde soğuk havanın etkili olduğunu belirten Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, bazı bölgelerde sıcaklıkların sıfırın altına düştüğünü ifade etti.

Tek, "İstanbul'da sıcaklıklar 1 ila 6 derece arasında değişiyor. Hatta bazı noktalarda eksi değerler vardı. Vadi olan yerlerde sis ve pus çökmeye başlamıştı. Yağışlı hava yurdun batısını terk ederek doğusuna doğru kaymaya başladı. Batıda ise yüksek basınç sistemi yerleşti. Bu sistem sis, pus ve kirli hava oluşturmaya başlıyor" ifadelerini kullandı.

Özellikle vadi kesimlerinde görülen sisin görüş mesafesini azaltabildiğini belirten Tek, batı bölgelerinde yağışların yerini sis ve pusa bıraktığını aktardı.

İSTANBUL'DA 20 DERECE NE ZAMAN GÖRÜLECEK?

İstanbul'da sıcaklıkların yükselmeye başladığını açıklayan Tek, "Bugün İstanbul'da sıcaklık 13 dereceye kadar çıkıyor. Yarından itibaren sıcaklıklar biraz daha artacak. Çarşamba günü 16-17 derecelere kadar yükselecek. Bu kez güneyli rüzgarlar başlıyor. Akdeniz'den gelecek sistemler var" ifadelerini kullandı.

Hafta sonuna doğru sıcaklıkların daha da artacağını belirten Tek, "Dün en soğuk gündü, bu sabah en soğuk sabahtı. Artık sıcaklıklar yükseliyor. Hafta sonuna doğru İstanbul'da 20 dereceleri bulmuş olacak. Diğer illerde de batıdan başlayarak sıcaklıkların artacağını söyleyebiliriz" dedi.

İSTANBUL'A YAĞMUR NE ZAMAN GELECEK?

Sıcaklık artışıyla birlikte yağış geçişlerinin de yaşanacağını belirten Tek, İstanbul ve Marmara Bölgesi için akşam ve gece saatlerine dikkat çekti.

Tek, "İstanbul'da gün içerisinde yağış yok ancak akşam ve gece saatlerinde Orta Akdeniz'den gelecek bir sistem var. Marmara'nın güneyi, Ege'nin güney kesimleri ve İstanbul ile birlikte Marmara'nın genelinde gece saatlerinde etkili olacak. Bunlar çok kuvvetli yağışlar değil, zayıf yağışlar" ifadelerini kullandı.

Hafta boyunca aralıklarla yağış geçişlerinin görülebileceğini belirten Tek, sıcaklıkların ise genel olarak yükseliş eğiliminde olacağını söyledi.

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yeni haftanın hava durumu tahminlerini A Haber'de değerlendirdi.Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yeni haftanın hava durumu tahminlerini A Haber'de değerlendirdi.

PASTIRMA YAZI MI GELİYOR? ADİL TEK YANITLADI

Kasım ayında sıcaklıkların yeniden yükselmesi, pastırma yazı tartışmalarını da gündeme getirdi.

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Pastırma yazı dediğimiz dönem aslında ekimin son haftası ve kasımın ilk haftalarıdır. Ayın 10'una kadar olan dönemdir. Ondan sonraki sıcaklık artışlarını pastırma yazı olarak değerlendirmek bana çok doğru gelmiyor. Çünkü o periyot ekim sonu ve kasım başıdır" ifadelerini kullandı.

Tek, sıcaklıklarda yaşanacak yükselişe rağmen kasım ayının ikinci yarısındaki ılıman havayı doğrudan pastırma yazı olarak nitelendirmenin doğru olmayacağını belirtti.

ANKARA'DA EKSİ 3 DERECE! DOĞU İLLERİNDE KIŞ ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son sıcaklık ölçümlerini değerlendiren Tek, iç ve doğu bölgelerde soğuk havanın etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Tek, "Eksi değerlerle birlikte buz ve don olaylarını, kışı biraz daha hissetmeye başladık. Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı gibi illerimizde sıcaklıklar oldukça düşmüş durumda. İç Anadolu'da da eksi değerler var. Ankara'da sıcaklık eksi 3 derece" ifadelerini kullandı.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda sıcaklığın 5 derece ölçüldüğünü aktaran Tek, Antalya'da ise sabah saatlerinde 10 derecenin görüldüğünü belirtti.

DOĞU KARADENİZ'DE KAR VE YAĞMUR DEVAM EDİYOR

Doğu Karadeniz'de yağışların sürdüğünü açıklayan Tek, "Özellikle Trabzon ve Rize çevresinde yağışlar devam ediyor. Yüksek kesimlerde kar, kıyılarda ise yağmur şeklinde görülüyor. Bölgede oldukça soğuk bir hava var. Bugün de yağışlar devam edecek ancak akşam ve gece saatlerinde sönümlenecek" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da sıcaklıkların hafta sonuna doğru 20 dereceye ulaşması bekleniyor.İstanbul'da sıcaklıkların hafta sonuna doğru 20 dereceye ulaşması bekleniyor.

KASIM SONU VE ARALIK BAŞINDA HAVA NASIL OLACAK?

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezinin (ECMWF) sıcaklık anomalisi haritalarını değerlendiren Tek, önümüzdeki haftalarda özellikle batı bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiğini söyledi.

Tek, "Batı bölgelerinde sıcaklıklar ortalamaların üzerine çıkıyor. Yurdun doğusunda etkili olan soğuk ve kış havası ise biraz daha sürecek. Doğuda sıcaklıklar ortalamaların altında kalacak" ifadelerini kullandı.

Aralık ayının ilk günlerine ilişkin tahminleri de değerlendiren Tek, "Aralığa geldik ama sıcaklıklar ortalamaların altına düşmüyor. Meteorolojik verilerimiz ve iklim tahminlerimiz şu an bunu söylüyor. Tabii zaman zaman sapmalar olabiliyor" dedi.

"BU HAFTA ÜŞÜDÜK, ŞİMDİ ISINMAYA BAŞLIYORUZ"

Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artacağını vurgulayan Tek, "Bu haftayı artan sıcaklıklar ve arada çok kuvvetli olmayan yağış geçişleriyle özetleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Tek, "İliğimiz kemiğimiz dondu diye bir laf vardır ya, bu hafta iliğimiz kemiğimiz biraz dondu. Bu haftadan sonra da iliğimiz kemiğimiz biraz ısınmaya başlayacak" sözleriyle hava durumundaki değişimi anlattı.

9-15 KASIM HAFTALIK HAVA DURUMU: HANGİ GÜN YAĞMUR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün haftalık tahminlerine göre Türkiye'nin birçok bölgesinde yağışlı hava etkili olacak. Haftanın ilk günlerinde bazı bölgelerde sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar beklenirken, çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların yükselmesi öngörülüyor.

Batı bölgelerinde sıcaklıklar yükselirken, hafif yağış geçişleri görülecek.Batı bölgelerinde sıcaklıklar yükselirken, hafif yağış geçişleri görülecek.

9 KASIM PAZARTESİ: DOĞU KARADENİZ'DE YAĞIŞ

Ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Marmara'nın batısı, Ege'nin büyük bölümü, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevrelerinde sağanak yağış tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ve doğu bölgelerinde pus ve yer yer sis görülecek.

10 KASIM SALI: YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Marmara Bölgesi'nin Sakarya dışındaki kesimleri, Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz'de yağmur ve sağanak bekleniyor.

İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Bolu çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor.

11 KASIM ÇARŞAMBA: SICAKLIKLAR ARTMAYA BAŞLAYACAK

Çarşamba günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. İç ve batı kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğu bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir havanın hakim olması öngörülüyor.

Mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların çarşambadan itibaren ülke genelinde artmaya başlaması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar, kıyılarında ise yağmur etkili oluyor.Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar, kıyılarında ise yağmur etkili oluyor.

12 KASIM PERŞEMBE: SAĞANAK GERİ DÖNÜYOR

Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Uşak, Bartın, Kastamonu, Sinop ve Samsun çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

13 KASIM CUMA: EGE VE TRAKYA'DA YAĞMUR

Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

14 KASIM CUMARTESİ: YAĞIŞIN ETKİ ALANI GENİŞLİYOR

Cumartesi günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

15 KASIM PAZAR: BİRÇOK BÖLGEDE SAĞANAK

Pazar günü de yağışlı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Meteoroloji tahminlerine göre önümüzdeki günlerde batı bölgelerinde sıcaklıklar artacak.Meteoroloji tahminlerine göre önümüzdeki günlerde batı bölgelerinde sıcaklıklar artacak.

METEOROLOJİDEN 9 KASIM HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 9 Kasım tarihli son değerlendirmelerine göre ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

Marmara'nın batısı, Afyonkarahisar dışında Ege Bölgesi, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevrelerinde sağanak yağış tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun güneydoğusunda ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİK UYARILAR: Güncel meteorolojik uyarı bulunmuyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.

  • İstanbul: 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı.
  • Bursa: 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı.
  • Çanakkale: 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı.
  • Kırklareli: 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar dışında bölgenin gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

  • İzmir: 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • Denizli: 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı.
  • Manisa: 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı.
  • Muğla: 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Bölgenin az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

  • Antalya: 20°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.
  • Adana: 18°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.
  • Burdur: 13°C – Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu.
  • Hatay: 16°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu geçmesi tahmin ediliyor.

  • Ankara: 8°C – Parçalı ve az bulutlu.
  • Eskişehir: 10°C – Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu.
  • Konya: 8°C – Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu.
  • Nevşehir: 5°C – Parçalı ve az bulutlu.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

  • Bolu: 9°C – Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu.
  • Düzce: 13°C – Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu.
  • Kastamonu: 8°C – Parçalı ve az bulutlu.
  • Zonguldak: 13°C – Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ordu ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

  • Trabzon: 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
  • Rize: 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
  • Samsun: 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
  • Amasya: 10°C – Parçalı ve çok bulutlu.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

  • Erzurum: -1°C – Parçalı ve çok bulutlu.
  • Kars: -1°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.
  • Malatya: 9°C – Parçalı ve çok bulutlu.
  • Van: 3°C – Parçalı ve çok bulutlu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi tahmin ediliyor.

  • Diyarbakır: 11°C – Parçalı ve az bulutlu.
  • Mardin: 9°C – Parçalı ve az bulutlu.
  • Siirt: 12°C – Parçalı ve az bulutlu.
  • Şanlıurfa: 14°C – Parçalı ve az bulutlu.
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