Fon soruşturmasında 2 şüpheli daha tutuklandı

Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmada BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ile Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç, 7 Kasım'da gözaltına alındı.

Savcılıkta ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç tutuklandı.